Resposta a la carta: Tambors matinals

Benvolgut S.J.G.,

He llegit la seva carta amb fascinació , gairebé com qui escolta un concert no desitjat de tambors matinals. Entenc que el repic no fos precisament la melodia que esperava per un diumenge tranquil, però proposar multes, denúncies i presó per aquest “crim percudiu” em sembla, diguem-ne, un crescendo excessiu.

Primer de tot, el felicito per l’ús de la riquesa lèxica del català, especialment en un moment en què cada vegada es parla més castellà. Entenc que es pugui queixar perquè potser va anar a dormir tard el dissabte a la nit. No obstant això, un diumenge al matí, una colla de jovent enamorat de la música té ganes d’animar les persones que s’esforcen a la mitja marató de Lleida.

Aquesta cursa no és un esdeveniment menor, sinó una cita important que fomenta l’esport i la salut a la nostra ciutat. Entenc que el soroll pugui ser molest per a alguns, però també és cert que la música i l’ambient festiu són elements que ajuden els corredors a mantenir-se motivats i a superar els seus límits.

Potser, la propera vegada, podria unir-se a nosaltres i descobrir de primera mà l’energia positiva que es genera en aquests esdeveniments. Atentament,