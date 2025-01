L’ESO per un somni

Creado: Actualizado:

Vull parlar, principalment als joves, d’una cosa fonamental per al seu futur: el graduat en educació secundària obligatòria (ESO), un títol que, encara que de vegades pugui semblar inassolible, és un dels passos més importants que podem donar. En primer lloc, per garantir-nos un futur ple d’oportunitats i, en segon lloc, com a creixement personal. A l’obtenir- lo, no sols haurem adquirit coneixements bàsics en matèries essencials com ara les matemàtiques, llengua i ciències, sinó que també haurem enfortit habilitats com la disciplina, el treball en equip i la capacitat d’enfrontar-nos als reptes; aquests aspectes són fonamentals, no només per a l’àmbit acadèmic, sinó també per afrontar la vida professional i personal, i encara que en alguns moments, per qüestions personals, ens puguem sentir descoratjats i pensar que no és possible aconseguir-ho, tan sols hem de parar-nos un moment a reflexionar en tot allò que la seva obtenció ens aportaria, no sols un objectiu acadèmic, sinó la possibilitat de formar-nos en un cicle formatiu, amb una base sòlida i d’integrar- nos en el món laboral. Avui, més que mai, és una eina que obre portes, és el passaport per a accedir a moltes de les oportunitats que la vida ens posarà al davant.

Segons la meva experiència, el centre d’educació Victorina Vila compta amb unes instal·lacions i recursos que estan pensats per crear un ambient que fomenta l’aprenentatge i el desenvolupament integral de cadascun de nosaltres, però no sols hi trobem un espai d’aprenentatge acadèmic, sinó també un lloc on es valora la individualitat i on cada persona té el potencial de brillar. Hi ha un equip de docents compromesos i apassionats per al seu treball disposats a acompanyar-nos en cada pas del procés, sent al nostre costat per a resoldre dubtes i motivar-nos en aquests moments de desànim dels quals parlava abans, ajudant-nos a descobrir i desenvolupar tot el nostre potencial (i el que podem arribar a aconseguir), en ells trobem el suport i la motivació, i amb l’esforç per partnostra, sense cap dubte podem aconseguir-ho.

Vull animar tots els joves que aprofitin aquesta oportunitat. L’esforç emprat avui serà el que els permeti construir un demà més prometedor.