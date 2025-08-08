Incidente de vandalismo en la zona del Pabellón de Cappont, en Lleida

Creado: Actualizado:

Me dirijo al defensor del pueblo como ciudadano preocupado por el creciente deterioro de la seguridad y la convivencia en la zona del Pabellón de Cappont, especialmente en las inmediaciones del Plus, donde se están produciendo actos vandálicos y comportamientos incívicos a horas tempranas del día.

El jueves día 07, hacia las 6:00 de la mañana, mientras circulaba con mi vehículo por esa zona, alguien me arrojó una botella de leche (u otro líquido) desde un punto elevado, impactando contra el parabrisas y el techo del coche. Afortunadamente, no sufrí daños materiales importantes ni lesiones, pero este tipo de conductas son extremadamente peligrosas y demuestran una falta total de civismo y respeto.

Lamentablemente, este no es un caso aislado. Muchos vecinos y conductores coinciden en señalar que esa zona sufre desde hace tiempo una creciente degradación, con presencia de grupos que alteran el orden, generan suciedad y en algunos casos protagonizan episodios agresivos o vandálicos.

Solicito que se estudie la posibilidad de reforzar la vigilancia en este entorno, especialmente en horarios de madrugada y primeras horas del día, y que se evalúe la instalación o revisión de cámaras de seguridad en la zona para identificar a los responsables y prevenir nuevos incidentes.