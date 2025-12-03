Cuando las cosas se pueden hacer mejor

Creado: Actualizado:

Como USTEC-STEs, sindicato mayoritario a la educación pública del país, nuestra tarea no es sólo defender las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, sino velar también para que trabajen en condiciones de seguridad y salud. Como ha aparecido a la prensa digital (Diario SEGRE, 27 de noviembre), el 26 de noviembre, hacia las 19 h, se recibió un aviso en el parque de Bomberos de Lleida de un incendio en la cocina de la Escuela Pràctiques II.

Como delegadas de prevención de riesgos, ya manifestamos que era “inaceptable” que, después del incendio y de las recomendaciones técnicas de los bomberos, los Servicios Territoriales de Educación en Lleida no ordenaran el cierre del centro para la jornada siguiente, decisión que nunca puede tomar la Escuela. Destacamos que el equipo directivo actuó correctamente, enviando una circular urgente a las familias para informarlas de que la actividad lectiva se vería alterada y no se podría garantizar el servicio con normalidad.

Este tipo de decisiones tienen que ser competencia de la dirección de los servicios territoriales, especialmente cuando hay riesgo para la salud: la escuela había sufrido un incendio, hacía falta ventilar y apagar la calefacción. Además, creemos que el Ayuntamiento también tendría que haber actuado rápidamente, organizando una brigada para limpiar y poner a punto el mobiliario afectado. Queremos dejar claro que la actuación del equipo directivo y la comunicación con las familias ha sido adecuada.

Como docentes y delegadas de prevención, nos hacemos nuestra el dicho “de todo se aprende” y pedimos a los Servicios Territoriales que, en casos como este, prioricen la seguridad y salud de toda la comunidad educativa. Todo nuestro apoyo a la Comunidad Educativa del Pràctiques II.