17 años sin ti... mamá!

Siempre dicen que cuando un familiar se va, que con los años se cura... No es cierto, con los años te acostumbras a vivir sin ellos, en este caso sin nuestra madre, ya llevamos 17 años y la verdad... curar no lo cura, hay otro sentimiento, vives el día a día con “normalidad”, pero cuando llega la fecha señalada, en este caso el día de Reyes... se llena de recuerdos nuestra mente, se empañan nuestros ojos con lágrimas de tristeza, de nostalgia y de emoción. 17 años en que la recordamos cada día, en algún momento del día, aunque sean segundos, aparece ella, ya lo miras con otros ojos, nos acordamos de ella como si estuviese aquí con nosotros, eso es porque nos dio y le dimos mucho amor. Reyes, regalos, fiestas, Navidad... qué bonito cuando se está con toda la familia, pero qué hueco dejan cuando se van, los abrazos se han ido, pero nos dejan su calidez, nos dejan todo lo que nos enseñaron, nos dejan sus recuerdos. Aunque ahora estés en el cielo, tus palabras de aliento en momentos difíciles aún nos acompañan, en cada amanecer sin ti, descubrimos que la luz de tu amor sigue iluminando ese camino, que te seguimos queriendo y recordando cada día más, ni te imagines lo que daríamos por tenerte aquí. Seguiremos el camino de la vida, mamá, tal como nos enseñaste tú, ese camino que siempre hicimos juntos. Te recordaremos siempre y jamás dejaremos de pensar en ti. Un beso enorme allí donde estés.