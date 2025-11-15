Ultimàtum docent
Què diria vostè si el seu poder adquisitiu hagués disminuït en un 21,64% al llarg dels darrers quinze anys? Què diria si sabés que les persones que fan la mateixa feina en altres comunitats cobren fins a 500 euros bruts mensuals més? Què diria, a més, si sabés que els resultats acadèmics de les proves PISA (les que avaluen els coneixements, competències i habilitats dels estudiants) de la seva comunitat mostressin una caiguda rellevant, especialment en matemàtiques, comprensió lectora i en ciències, de manera que Catalunya, perquè d’això es tracta, està per sota de la mitjana espanyola i també dels països de l’OCDE?
Doncs sàpiga que, si a vostè li preocupen aquestes dades, encara amoïnen i fins i tot angoixen més els nostres professionals de l’educació. És un afer molt seriós, aquest: els professionals que tenen a les seves mans el futur del país, i aquest no és altre que el de la formació dels nostres nens, adolescents i joves, fa molt de temps que ens adverteixen del que he mencionat abans i encara de més coses, com ara: que les condicions laborals de la tasca docent han empitjorat extraordinàriament, que han de dedicar de mitjana una jornada laboral a la setmana a tasques administratives burocràtiques que no tenen incidència en l’acció educativa, que les ràtios dels centres són massa elevades per atendre adequadament la creixent diversitat de l’alumnat, que el sistema de gestió dels centres, conseqüència directa del funest Decret de Plantilles, ha eliminat la democràcia als centres, que funcionen jeràrquicament, com corretges de transmissió dirigides des de les alçades d’un Departament ignorant de la realitat dels centres i obsedit a imposar metodologies acadèmiques i avaluatives forassenyades que, com s’ha vist, obtenen resultats nefastos.
Es dona el cas, a més, que normalment hom arriba a la docència per vocació, amb voluntat de servei, i cada cop més ha de treballar fins a l’extenuació en unes condicions periclitants i conscient que la seva feina no és valorada. Què es pot esperar d’una combinació semblant?
Avui tindrà lloc una manifestació de mestres i professors a Barcelona, convocada per tots els sindicats. És més que un crit d’alerta, és un ultimàtum que els docents del país ens adrecen. Val la pena que els fem cas.