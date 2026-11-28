No sap a qui votar?
Vilaweb estrenava fa quinze dies un qüestionari titulat justament: “No sabeu a qui votar?”, que, inspirat en el sistema de l’aplicació de cites Tinder, permet descartar i, eventualment, triar el partit amb el qual tenim més afinitat. Es tracta de fer-nos determinades preguntes sobre temes d’actualitat, sobre el balanç de la legislatura i sobre els propis valors de la persona votant. A cada pregunta se li ofereix al lector cinc opcions per triar: molt en desacord, en desacord, d’acord i molt d’acord, o bé pot marcar “no ho tinc clar”. Després l’algorisme, en funció de les respostes, ens facilitarà la informació sobre la candidatura (en funció de les promeses del seu programa) amb la qual es troba més a gust. No està mal pensat, especialment tenint en compte que, darrerament, la suma dels incompliments de les promeses electorals i la multiplicació de les mentides que se senten tant a l’hora de descriure els fets com d’extraure’n noves promeses fan que els ciutadans –entre ells, jo mateix– no sapiguem distingir la veritat de la mentida o, com diuen al meu poble, la crònica real del sopar de duro.
La proposta de Vilaweb no està malament, a més, aprofita encertadament tant l’hàbit de tenir interlocució amb màquines com el de respondre enquestes. Ara, hi ha maneres més senzilles de tindre clar a qui votar, o si més no, d’orientar-se per no votar clarament contra els propis interessos. Si aquestes eleccions l’atabalen i no sap qui votar, la tria és ben fàcil. No cal que consulti el seu compte corrent al banc, mesuri el nombre de metres quadrats del seu pis, o compti el nombre de quartos de bany de què disposa. Basta que vagi a la seva cuina i miri el calaix on té les paelles. Si les ha de tenir amuntegades, una damunt de l’altra i no ben arrenglerades en paral·lel, no falla, no pot votar els de la dreta. Si encara li queda algun dubte, aleshores pregunti’s: “Tinc dotze cadires iguals per al dinar familiar de Nadal?” Si les té, aleshores pot votar la dreta; si no les té i ha de menester totes les de la casa: la plegable d’anar a la platja, el tamboret del bany..., i encara ha d’anar a demanar-ne per favor una al veí del replà, és evident que no pot votar la dreta. Li queda clar, indigent, ignorant i crèdul fatxapobre?