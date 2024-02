Movilidad caótica

Creado: Actualizado:

El transporte público es un derecho de las personas. A la izquierda socialista y secesionista se les ha caído la máscara cuando hablan sobre los derechos de las personas y, especialmente, sobre movilidad y transporte. No son creíbles. Se llenan la boca para facilitar su uso como alternativa al vehículo privado, pero nada de nada. Lo digo rotundamente, desde el PP de Lleida denunciamos una falta total de empatía tanto con los ciudadanos que utilizan el transporte urbano, como con los trabajadores de Autobusos de Lleida, por parte de los sucesivos gobiernos municipales del falso progresismo.La movilidad en Lleida es un caos. Circular por Lleida se ha convertido en un auténtico laberinto. Calles cortadas, cambios de dirección y sentido, sin criterio alguno; calles levantadas, obras que sabemos cuándo empiezan, pero no cuando acaban; carriles bici que acaban en una calle y empiezan no se sabe dónde; barreras arquitectónicas, patinetes que circulan por dónde les da la gana y con la permisividad de las autoridades gubernamentales. Aceras que dicen ampliarse para los viandantes y que después se hacen más pequeñas porque se utilizan para todo, menos para lo que se dice. En conclusión, desorden. Andar, circular y moverse por Lleida se ha convertido en una auténtica gincana.Somos una capital de provincia sin plan de movilidad, sin estación de autobuses, pero eso sí, nos quieren convencer de que somos la segunda capital de Catalunya. La Generalitat aprieta y el Ayuntamiento ahoga. La alternancia y el reparto de poder entre los mismos de siempre agota, pero el chiringuito se les viene abajo: tic-tac, tic-tac.Cada vez, con más frecuencia, se observa una problemática diversa que confluye en una disminución de la calidad del servicio, con especial mención la línea 7 que une los barrios de Magraners y el Secà de Sant Pere. La pésima gestión provoca conflictos entre usuarios y personal de la empresa concesionaria. Hacen falta más y mejores autobuses, renovar la flota, más frecuencias, revisión de las líneas y garantizar los derechos de los trabajadores. Por cierto, los servicios se pagan, no se regalan. Lo digo porque, por mucho que no nos guste, vale la pena que como sociedad reflexionemos sobre cuántas personas pagamos por el servicio y cuántas no. Lo digo porque este debate que no gusta a nadie es importante. Cada vez que la izquierda regala algo lo pagamos todos. ¡Lo gratis sale caro… Ahí lo dejo!Quiero referirme, especialmente, a los trabajadores. Ellos aguantan la falta de inversión y el caos en la movilidad de la ciudad. Los conductores reciben las quejas de los usuarios, pero que nadie olvide que son trabajadores que prestan el servicio con profesionalidad. ¡Tenéis todo mi apoyo! Insisto, la calidad del servicio depende, y mucho, de la inversión y de la empatía del Ayuntamiento. ¿Se merece nuestra ciudad un servicio así? Por cierto, la línea 7 es la que más viajeros transporta de entre todas las líneas de Lleida. En cambio, el Ayuntamiento de Lleida invierte en otras líneas por simple interés político. Si no, que se lo expliquen a los vecinos de Templers-Escorxador cuando años atrás era un barrio por el que confluían las principales líneas y, ahora, la izquierda se las llevó.Desde el PP de Lleida apostamos por replantear la movilidad en nuestra ciudad y reconocer el trabajo de los conductores. Quiero poner orden en Lleida y adoptar medidas lógicas, simples, reales y útiles. Por ejemplo, dividir la línea 7 en dos trayectos, uniendo el barrio del Secà de Sant Pere con el centro de la ciudad y el barrio de Magraners con el centro también. Lleida es una ciudad con excesivos y constantes atascos que debemos poner fin. Exigimos al Ayuntamiento incrementar y renovar la flota de vehículos, en beneficio del usuario y, en definitiva, con el objetivo de dar un servicio público mejorado y actualizado. Implementando medidas concretas elevaremos la calidad de este servicio público, los ciudadanos experimentarán mejoras tangibles en su día a día y obtendremos una óptica más sostenible de nuestra ciudad.En definitiva, exigimos más inversión en transporte público y mejor organización de las líneas de autobuses para tener un servicio de calidad y adecuado a las necesidades de nuestros ciudadanos.