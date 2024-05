Lleida, capital de l’educació matemàtica

Creado: Actualizado:

Portem uns temps en els quals les notícies relacionades en l’àmbit de l’educació en general i de l’educació matemàtica a Catalunya en particular no són les més esperançadores per a la tasca dels docents en aquesta matèria. Manca de recursos, formació inadequada, percepció errònia de les matemàtiques a nivell social, baix interès de l’alumnat, resultats insatisfactoris d’avaluacions externes, manca de professorat.. són només alguns dels flaixos que es van publicant en els mitjans i en les xarxes i que, evidentment, provoquen que el professorat de matemàtiques expressem la nostra preocupació per aquesta situació.Els docents volem abordar de manera col·lectiva i constructiva tots aquests reptes als quals ens enfrontem, i per això, el proper juliol del 2025 celebrarem una nova edició del Congrés Català d’Educació Matemàtica, el C2EM2025. I a més aquest cop el celebrarem a casa nostra, a la ciutat de Lleida. Aprofitant aquest fet volem que la ciutadania prengui consciència de manera activa que centenars de professors i professores de matemàtiques de tots els nivells educatius –des d’infantil fins a la Universitat– ens trobarem a la nostra ciutat per debatre activament sobre la millora de l’educació matemàtica a Catalunya.Per això, aprofitant la celebració d’aquest congrés, volem obrir les matemàtiques a tothom organitzant tota una sèrie d’activitats obertes a qui vulgui participar i gaudir de les matemàtiques de formes diverses i diferents. La primera moguda serà aquest dissabte 18 de maig a Cervera i ens servirà per donar el tret de sortida a les prèvies del C2EM2025. Aprofitant que la final catalana del concurs Fem Matemàtiques l’hem organitzat a la capital de la Segarra, començarem a l’exposició itinerant Matemàtiques, que recorrerà totes les capitals de comarca de Ponent i de l’Alt Pirineu i l’Aran. Els diferents panells tracten de mostrar com les matemàtiques i l’art s’han relacionat al llarg de la història i com ho segueixen fent en l’actualitat. La mostra es farà en espais oberts al públic per tal que tothom pugui gaudir d’un passeig per un dels territoris comuns entre l’art i les matemàtiques: la bellesa. L’exposició va acompanyada d’una guia didàctica destinada a professorat (de matemàtiques, però també d’EVP i art!) i alumnat de col·legis i instituts de les nostres comarques.Confiem que amb la presència de totes aquestes activitats i la col·laboració de tots els actors implicats en l’àmbit educatiu podrem superar els reptes actuals en l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques i reconduir les matemàtiques cap a una nova visió a nivell social fent-hi veure la importància i la necessitat i, sobretot, eliminant-hi els prejudicis.