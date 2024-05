Equip, projecte, lideratge, il·lusió

Creado: Actualizado:

Us vull donar les gràcies al conjunt de la societat lleidatana per la confiança dipositada en forma de vot a les eleccions al Parlament de Catalunya del passat diumenge. Us donem les gràcies des del PP Lleida perquè ens heu atorgat la vostra confiança i, ara, ens correspon al centredreta lleidatà assumir la responsabilitat de donar-vos veu des del Parlament i donar compliment a les vostres expectatives.És evident que el PP Lleida portem una dinàmica positiva d’ençà de les eleccions municipals de fa un any. El projecte de la Lleida Implicada és escoltat arreu de la nostra província amb alè d’esperança per tots els qui voleu seguretat, llibertat, seny i llibertat.Amb el vostre vot recuperem la representació al Parlament que fa massa anys que no teníem i, ara, amb la Montse, defensarem amb fermesa els vostres drets i la identitat lleidatana per fer-nos sentir des de Barcelona amb veu pròpia.Qui ho havia de dir, quan vam començar aquest projecte de la Lleida Implicada, que passaríem a liderar l’oposició a la Paeria a obtenir fins a dos diputats provincials i, ara, a recuperar la veu al Parlament, obtenint fins a quasi 10.000 vots més (es diu aviat!). I el més important, el millor està per venir perquè el futur el construïm entre tots i està a les nostres mans.El nostre projecte agrada, identifica, engresca, connecta i anima a participar i a sumar-s’hi. La ciutadania ens ho reconeix i aportem esperança per mirar el present i el futur amb progrés i llibertat, garantint la seguretat ciutadana i els nostres drets davant les intromissions dels qui defensen les polítiques del fals progressisme, que ens aboquen al fracàs i al pou de la decadència i ruïna absoluta. L’esquerra s’ha quedat obsoleta i no identifica solucions als problemes quotidians.Les persones cada dia confieu més en el PP Lleida, els de sempre, però també els joves i no tan joves. Per això, us animo a sumar i a unir-vos al nostre equip. Em dirigeixo directament a tu, ciutadà anònim que segueixes la nostra activitat diària incansable. A tu, que segueixes les nostres xarxes socials. A tu, que potser no votaves el PP i ara ho fas perquè som un equip valent per Lleida. A tu, que no ens votes, però t’ho estàs pensant. A tu, que vius cansat de sempre més del mateix i que veus com altres viuen molt bé a costa del teu esforç i sacrifici. Et convido a sumar-te!La Lleida que volem i defensem no és estereotipada ni busca separar, dividir, classificar o identificar les persones per categories. Volem viure amb llibertat i dignitat. La Lleida que somiem és la que vivim amb pau i seguretat i que ens permet desenvolupar el nostre projecte de vida. La Lleida Implicada és ordre i seny, però és també optimisme i empatia, també és la que aglutina el descontentament dels qui potser en temps anteriors han votat altres projectes, però que veuen com el futur està entorn de l’equip, lideratge i il·lusió del PP Lleida.Som incansables. Treballem cada dia i vull que tu, que llegeixes aquest article, també facis el pas i t’hi sumis perquè estaràs al projecte encertat. Els nostres adversaris no són la resta de formacions polítiques, sinó que són les injustícies dels qui s’omplen la boca de tot el que faran, però que, quan governen, abandonen el ciutadà i les famílies a la deriva.Ara ens toca a nosaltres liderar! Amb solidaritat us convido a seguir construint el canvi a Lleida i a la nostra província. Mentre altres es miren el melic sobre si van o venen, dimiteixen o celebren congressos, el PP Lleida ens centrem en tu, en les persones, en el treball diari i la feina ben feta, la constància, l’esforç i la dedicació plena els 365 dies de l’any. Us asseguro que val la pena!Il·lusió. Us trasllado un missatge d’esperança i il·lusió. El món canvia. La societat canvia. Lleida canvia. Els resultats electorals demostren que, més enllà de la ideologia de cada persona, la ciutadania reclama canvis assenyats. El temps passa i Lleida no avança. Dono fe que la capitalitat de Lleida està en decadència, fruit de cinquanta anys del mateix estil de fer política, en què només està bé per a uns quants que els interessa que res canviï perquè mentre ells viuen bé no els importem la resta. Bé, per a la resta reparteixen misèria i inseguretat, si no, que els ho expliquin al Centre Històric, la Mariola o als barris.Amb projecte, equip, lideratge, il·lusió i agrupant-nos entorn de la Lleida Implicada rebel·lem-nos i diguem a aquells que lluiten perquè res canviï a Lleida que el canvi fa temps que ha començat i és imparable. “¡Vamos que nos vamos!”