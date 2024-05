La necessària gestió de la fauna cinegètica

Creado: Actualizado:

El Govern ha adoptat un decret llei de control de sobrepoblació de la fauna cinegètica. Fa temps que lluitem per una llei catalana de gestió de la fauna cinegètica i, convocades les eleccions, no podíem permetre que deixessin la pagesia abocada als danys insuportables de conills, senglars, cabirols, etcètera, que han delmat tant les collites dels darrers anys i han posat en risc la cabanya ramadera. Hem buscat l’acord de les principals forces polítiques i demanem a la Diputació permanent del Parlament que convalidi el decret llei. Esperem que no ens fallin a última hora. I és que calen noves eines de control de la fauna cinegètica i hem hagut de defensar que cal diferenciar l’esport de la caça d’una necessitat de gestió de la sobrepoblació que posa en risc l’agricultura i el seu entorn. Per això, un dels aspectes més destacats d’aquest decret llei és el fet que s’estableix que a les zones amb risc de danys es podrà establir un pla de control poblacional que ha de permetre gestionar les poblacions en una fase prèvia a la fase d’emergència i obligar la persona titular de l’aprofitament cinegètic a fer les actuacions necessàries per disminuir-ne el risc. Si no s’assoleixen els objectius del pla de control poblacional, s’haurà de declarar l’emergència cinegètica i els titulars cinegètics estaran obligats a consentir les actuacions autoritzades per l’Administració. El pla de control també establirà els termes en què la pagesia podrà fer actuacions de control a les seves finques, una de les demandes del sindicat. Almenys gràcies al decret llei tindrem eines per fer front a la sobrepoblació. Per a nosaltres és una solució provisional, ja que amb la convocatòria de les eleccions del 12 de maig quedava aturada la nostra proposta de llei catalana que estàvem defensant des de principi d’any. Continuem exigint-la a les forces polítiques catalanes. Els demanem que, tant si governen com si no, donin suport a aquesta llei. Reivindiquem la responsabilitat pública de la gestió de les poblacions de la fauna cinegètica. És clau per al sector que l’Administració se’n faci càrrec per no trobar més entrebancs a l’hora d’actuar davant un mal que està perjudicant un sector econòmic estratègic del país. És important per a la ciutadania també, el descontrol de la fauna ha fet augmentar el nombre d’accidents de trànsit els darrers anys i suposa un desequilibri per a la biodiversitat en els entorns naturals. El nostre sindicat ha treballat una proposta en defensa de tota la pagesia. Com altres vegades, obrim camí en un aspecte important per al desenvolupament en condicions de l’activitat agrícola i ramadera. La consideració de les espècies cinegètiques com a patrimoni públic pot determinar un abans i un després. Ho hem dit mil vegades: no pot ser que ens regim per la Llei de caça estatal del 1970. Fa massa temps que es posposa una solució adaptada a la realitat del nostre entorn natural. Cal anar al fons de les qüestions i aportar solucions de manera estructural. No ens serveixen els pedaços. Hi ha un altre debat, que només deixo apuntat aquí: de la mateixa manera que cal una gestió sostenible de la fauna cinegètica, cal una reflexió social sobre la gestió de la fauna en general que inclogui la gent del territori. Ens oposem a qualsevol nova reintroducció d’espècies, ja s’ha vist que l’Administració no ha sabut gestionar bé els impactes causats per la reintroducció de l’os. Aquesta Administració que decideix per nosaltres és d’una altra època. Avui no pot eludir la governança necessària en decisions que impliquen el sector agrari i el territori. No es pot tractar com a actor secundari qui amb la seva activitat gestiona també el medi ambient i és un actor social a comarques.