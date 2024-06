Magraners ha dit prou

Creado: Actualizado:

La força d’un barri i, al seu temps, d’una ciutat, es mesura per la capacitat que tenen els seus veïns i veïnes d’unir-se per lluitar i reivindicar els seus drets. En definitiva, la força d’un barri o d’una ciutat es mesura per la capacitat que tenen els seus veïns i veïnes de fer que les coses passin, sovint malgrat els governants de torn que es troben a les institucions. A Lleida, d’aquesta capacitat organitzativa veïnal, en sabem molt i en tenim grans exemples.En les darreres setmanes els veïns i veïnes de Magraners han organitzat assemblees, reunions i han sortit al carrer per cridar que no volen un altre crematori al seu barri. No volen, concretament, el projecte d’un crematori privat que comptaria amb 4 forns i amb un impacte molt important per a la salut dels veïns i veïnes i per al barri, actualment ja envoltat de polígons, de línies elèctriques i activitats industrials diverses. Però és que això no va, únicament, de voler o no voler un projecte d’aquestes magnituds a un barri concret de la ciutat –d’això ja ens en podrien parlar els del PSC, que hi tenen experiència–, sinó que això va de model de ciutat. Està clar que Lleida necessita una ampliació del crematori actual ubicat al cementiri (gestionat en règim de concessió pública), per això des d’Esquerra Republicana proposem al Govern que faci una licitació per a la concessió d’un nou crematori en un terreny municipal. Aquesta opció permetria garantir la idoneïtat de la ubicació i del volum de l’activitat (si n’hi ha prou amb dos nous forns per què n’hem de tenir quatre?). També generaria ingressos per al pressupost municipal provinents del cànon que hauria de pagar el concessionari. En definitiva, una gestió pública i no privada. Sembla, però, que el PSC de Lleida, com ja ens té acostumats, s’oblida sempre que li convé de les polítiques d’esquerres i de les municipalitzacions. L’alcalde Larrosa, que tant parla de consens i d’escoltar la gent, ha ignorat –i està ignorant!– tot un barri, que a més a més és el barri del qual és regidor, per satisfer i afavorir privats. Avui, amb aquesta actuació davant del barri de Magraners i dels seus veïns i veïnes, el govern del PSC ha optat per estendre la privatització del negoci de la mort a la nostra ciutat.Aquest divendres passat, durant el Ple de la Paeria, la presidenta de l’Associació de Veïns dels Magraners va intervenir abans d’acabar la sessió. I va ser molt clara, demanant a l’alcalde i al Govern que reconsideressin la seva posició sobre la construcció d’un crematori privat al barri. 79 anys després que Manuel Moral, Trinidad Jurado i els seus cinc fills arribessin a Lleida i posessin les primeres pedres del barri de Magraners, els seus veïns i veïnes es tornen a alçar, igual com ho van fer davant de les màquines que en ple franquisme volien arrasar el barri, per dir prou.Són encara molts els reptes i necessitats que té el barri dels Magraners, en els àmbits comercial, d’habitatge, de mobilitat.. i de seguretat. Per aquest motiu, cal impulsar de la manera més urgent possible un calendari d’inversions al barri per tal de començar a revertir aquest dèficit històric de manca d’inversions. És per això que des d’Esquerra Republicana demanem a l’alcalde Larrosa que busqui, en el termini màxim de 3 mesos, una solució de consens amb el barri i per a la ciutat. Això no va de dir “aquí no”; això va de dir “així no”. Cal governar des del consens, planificant per a tothom i anteposant sempre els interessos públics. Per això, cal treballar per aturar el projecte actual i cal apostar per una licitació pública i de consens, amb el barri de Magraners i amb tota la ciutat.Perquè Magraners ha dit prou i Lleida necessita un Govern que estigui a l’altura, que no defugi responsabilitats, que consensuï i sàpiga rectificar.