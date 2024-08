Creado: Actualizado:

Pendent er estiu an lòc es hèstes majors des pòbles, hèstes tradicionaus, recreacions istoriques. Ua grana celebracion en cada pòble. Dies de musica, grèsca, cultura populara, taulades d’afrairament damb familhars e amics. Dedicades ath sant o santa patron/a deth pòble generaument, per açò an un contengut religiós pr’amor qu’ei costum començar tamb ua missa e ua professon e en anteriors tempsi, eth rosari pera tarde. Cada pòble premanís prepauses entà gaudir des sues tradicions, damb diferents eveniments e en tot demorar era participacion de toti es vesins, es que i viuem tostemp e es que se mos junhen en epòca de vacances. Dies que permeten compartir moments en espaci destinats ad aguesta finalitat, celebracion que permet aumentar eth sentiment d’apertenença a ua comunautat. De cada còp prenen mès fòrça es taulades populares enes places deth pòble. Rebrembes de joeni formant part dera Comission de hèstes, premanir es activitats e actuacions a realizar, fòrça d’eres en carrèr, sajant de mantier aqueres tradicions, passaviles, balhs, dances tradicionaus, competicions, concorsi de tir, huecs artificiaus, atraccions,… diversions entà toti es publics. Prèmis, presents, aqueth lotobingo a on te tocauen animaus domètges: conilhs, porets, lits, bèth anhèt o porcèth, bèth pernilh, problèma tà qui li tocaue! Compdauem tanben en bèri pòbles tamb ua orquestina pròpria qu’animauen eth balh.Méter en valor eth trabalh volontari que se hè enes comissions, qu’an coma finalitat era participacion ciutadana en tot crear hilat entre es vesins e er ajuntament. Gràcies ada eri que faciliten es gestions de besonh entara celebracion dera hèsta!