Creado: Actualizado:

La tornada a la normalitat és la frase més escoltada durant el mes de setembre. Marca el sentiment del fi de l’estiu i de les vacances i la tornada a l’escola, la feina, els horaris pautats i les rutines habituals de la vida quotidiana i molts cops frenètica de la vida diària.Però la normalitat al sector Comerç no és quelcom tan lleuger ni un retornar al que ja fèiem anteriorment com si res. El mes de setembre és per al Comerç un moment de màxima feina on s’aprofita per presentar productes i nous serveis i per readaptar els nostres establiments amb els canvis que fa temps que pensàvem o que els consumidors sol·licitaven i que la calma de l’estiu ha permès posar en marxa.El setembre dona peu als comerços i serveis de recuperar les tasques habituals, però també la possibilitat d’engegar nous hàbits que s’adaptin a les noves tendències de consum i noves normalitats que cada cop es donen amb més intensitat i freqüència. En moments en els quals les opcions de compra s’han multiplicat, els comerciants arrenquem la nova normalitat amb la cerca de noves vies per arribar als consumidors i redefinir-nos per continuar sent la principal opció a tenir en compte per part dels consumidors.Aquest tornar a començar intensament i adaptar-se el treballem de la mà amb l’Associació de comerciants i empresaris d’Alfarràs. Una associació per la qui tornar a la rutina suposa engegar nous projectes de dinamització comercial però també de prestigi del territori. Una associació amb la qual hem de gestionar una llarga temporada d’obres al carrer principal, que ha afectat els comerços de tota la població, i a sobre lluitar contra el desprestigi que suposa que una intel·ligència artificial consideri la població com la menys atractiva de la província, amb qui no compartim aquesta opinió i podem afirmar de primera mà que té cultura, història i patrimoni natural únics.Per a nosaltres, tornar a la normalitat és arrencar el mes de setembre treballant intensament per situar Alfarràs de nou al mapa comercial, que si alguna cosa no li manca precisament és qualitat i varietat al comerç amb una oferta envejable. La normalitat és intensificar les campanyes de dinamització per atreure i captar nous fluxos de gent que busquen una experiència de compra en un centre comercial a l’aire lliure. La normalitat és potenciar els projectes digitals en línia i fora de línia per ajudar tots els empresaris i empresàries en l’adaptació al procés de digitalització.Com veieu, el fet de tornar a la normalitat del comerç és intens i amb nous reptes. Per això també us animem, a vosaltres els consumidors, que torneu a la normalitat i ho feu amb nous reptes. Reptes de consum més sostenibles i d’entorn, que eviteu desplaçaments per fer les compres i que us beneficieu del comerç i serveis que teniu a prop de casa. Si tots complim els nostres reptes guanyarem en serveis, en diversitat, en atenció, en sostenibilitat i crearem nous hàbits saludables que ens garantiran equilibri i una excel·lent qualitat de vida.