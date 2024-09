Recuperem la Torre Patriot

Creado: Actualizado:

La Torre Patriot, amb una arquitectura i història úniques, esdevé un testimoni del passat que hauria de ser preservat, no abandonat. Fa temps que els veïns de la Bordeta i de Cappont reclamen recuperar aquest espai, i ja es va incloure en el seu moment en els projectes estratègics participatius de fa set anys, reconeixent la seva importància, tot i que no va prosperar. Tanmateix, malgrat aquesta demanda ciutadana de fa anys liderada de la mà de l’Assemblea de la Bordeta i el seu valor reconegut, la realitat és que aquest edifici segueix en desús, oblidat –com tants d’altres– pel govern municipal actual. Des d’ERC proposem que l’Ajuntament faci una aposta decidida per la preservació del patrimoni de la ciutat, implicant-se directament en el reconeixement com a element patrimonial a protegir i en la rehabilitació de la Torre Patriot. A més, a dia d’avui ja són com a mínim dos, els projectes que aspiren a poder formar part del futur de la Torre Patriot, i què ja sigui aquí o en un altre espai, han de poder integrar-se en la recuperació patrimonial i d’usos de la ciutat de Lleida. En primer lloc, cal recordar la necessitat de crear un Espai Oró permanent. El físic Joan Oró, un dels científics més destacats de la nostra història, mereix un reconeixement en forma d’espai dedicat a la seva memòria i llegat. Després del seu centenari i l’exposició que s’ha pogut veure per tot Catalunya, és urgent que Lleida, la seva ciutat natal, disposi d’un lloc que recordi la seva immensa aportació a la ciència mundial. Tant si aquest espai es troba a la Torre Patriot com en un altre lloc, és urgent que el govern prengui una decisió. No podem deixar que la figura de Joan Oró continuï essent ignorada. En segon lloc, des d’ERC defensem que la Torre Patriot seria l’emplaçament ideal per establir un camp d’aprenentatge dedicat a l’Horta de Lleida i la Cultura Popular. Des de fa tres anys, una iniciativa educativa liderada per dos mestres implicadíssims en l’educació, la cultura i la ciutat, ha reclamat aquest espai per aquest propòsit, i és evident que aquest tipus d’iniciativa enriquiria la nostra ciutat. Lleida té una forta identitat vinculada a la seva Horta, la Cultura Popular i a les seves tradicions, i aquest projecte permetria transmetre aquestes arrels a les futures generacions, fent que aquest edifici no només recuperi la seva glòria passada, sinó que contribueixi activament a la formació i conscienciació dels nostres infants i joves des de l’aprenentatge experiencial.No només estem davant d’una necessitat cultural i educativa, sinó que també ens trobem en un moment oportú per accedir a subvencions que farien factible la recuperació de la Torre Patriot. Si ens posem les piles i iniciem els tràmits per al seu reconeixement, en un futur immediat podríem demanar l’ajuda i col·laboració d’altres administracions; com la línia de subvencions que està oberta fins a dimarts vinent, amb la possibilitat de rebre fins a 200.000 euros del Departament de Cultura; i a què a hores d’ara el Govern encara no ha estat capaç de dir-nos ni participar-nos de quins projectes hi presentaran. Però el problema és que tenim un govern que no aprofita i deixa escapar oportunitats, com ja hem vist en altres ocasions. Un exemple flagrant d’aquesta deixadesa és la subvenció perduda per a la recuperació del Xalet dels Camps Elisis. No podem permetre que la Torre Patriot segueixi el mateix camí. Lleida no pot continuar sent una ciutat acomplexada, de curta mirada, que deixa passar les oportunitats de millorar el seu patrimoni i de donar veu als projectes sorgits des de la ciutadania. Ja n’hi ha prou de promeses buides. Lleida necessita un govern que treballi, que tingui una visió de futur i que sàpiga aprofitar totes les eines i recursos que té a l’abast i que ho faci comptant amb tothom, sense recels sobre qui fa una determinada idea o proposta. Des d’ERC seguirem treballant dia a dia: proposant, aportant idees, projectes i iniciatives perquè més enllà de mirar de reüll l’herència rebuda en forma d’arques sanejades i una bona colla de projectes iniciats, ens hi juguem el futur de la ciutat. És hora de deixar enrere la passivitat i la inacció, i d’aprofitar totes les oportunitats per fer de Lleida més rica culturalment i més ambiciosa educativament. Recuperem la Torre Patriot, ara.