Balàfia homenatja els claretians

El dissabte 7 de setembre, la comunitat claretiana de Lleida va acomiadar-se de la ciutat i del barri de Balàfia amb la celebració d’una missa a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret. Així, la comunitat parroquial va voler homenatjar d’aquesta manera els tres pares, Dionisius Paskalis, Josep Vilarrúbies i Nemesi Solà. Els claretians deixen la ciutat després de 140 anys de presència claretiana. El comiat oficial serà amb una eucaristia presidida pel bisbe Salvador. Els claretians fa 140 anys que són a la ciutat: 90 al carrer la Palma i 50 al barri de Balàfia. Amb l’homenatge, més que merescut per tota una trajectòria i el treball d’aquesta comunitat religiosa, compromès amb el barri i els seus veïns i veïnes. Vull destacar el treball dels pares claretians i la seva implicació en la creació d’una comunitat cohesionada i integrada al barri de Balàfia. Els claretians deixen la parròquia del barri després de 140 anys a Lleida. Primer, al carrer la Palma i, posteriorment, a Balàfia, concretament al carrer mossèn Pelegrí i, finalment, a partir del 2016, ubicats a l’encreuament entre els carrers Penedès i Vic, en una parròquia més adaptada i nova. Els claretians han tingut un compromís ferm per millorar la societat i puc assegurar que s’han convertit en un pilar important en la transformació i el creixement espiritual i humà del barri. Personalment, he tingut diverses experiències vitals amb la comunitat claretiana del barri. A vegades, a la vida, hi ha fets i moments que et marquen per sempre i romanen en el més profund del cor i el sentiment de la persona. En el meu cas, a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret vam enterrar just ara fa 6 anys la meva mare. Ella, devota i habitual de les misses em va ensenyar les més profundes conviccions humanistes de servei i vocació. La personalitat, la fe i la creença són inherents a la persona. Mossèn Nemesi va oficiar la cerimònia. També, a la parròquia del barri, i també amb el suport de mossèn Nemesi, van rebre el baptisme els meus nebots Laia i Xavier. El meu és un cas de tantes altres persones i famílies del barri i de tot Lleida que hem conviscut moments especials amb els claretians, per la qual cosa crec convenient expressar el reconeixement a la gran tasca feta durant tot aquest temps, basada en l’acompanyament a les persones, des dels infants als més grans, amb vocació de servei. La marxa dels claretians de Balàfia no només representa la fi d’una etapa significativa per al barri, sinó també l’adeu a una comunitat religiosa que ha estat al servei de les persones durant dècades. El seu llegat es reflecteix en la dedicació als valors cristians, l’educació en la fe i el suport als veïns, acompanyant-los en moments importants de les seves vides, com bateigs, casaments i funerals. Aquesta presència constant i propera ha contribuït a forjar una comunitat forta i unida, on el sentit de solidaritat i ajuda mútua és part essencial de la seva identitat col·lectiva. Les coses passen, van i venen, però la societat necessita, per sobre de qüestions banals, de persones amb vocació en tots els àmbits de la vida, també en la fe cristina i al servei de la societat, com la comunitat claretiana. Sou un exemple a seguir. Per això, malauradament, Balàfia i tot Lleida perdem una comunitat compromesa amb el teixit social de Lleida, però també és cert que hem de guardar en el record els bons moments, les experiències vitals viscudes i les experiències personals que cadascú de nosaltres portem interiorment, això ens fa més humans i honestos. La fe inspirada en la vida cristiana et regala moments únics i especials com els de conèixer a persones que et permeten viure amb optimisme i cercar la felicitat. Aquests moments, únics i especials, permeten fer més portadores les dificultats. Per tot, el més sincer agraïment a la comunitat Claretiana de Balàfia i a la gent de la seva parròquia. Així, com desitjar el millor i rebre amb els braços oberts als nous mossens que ben segur despertaran la fe cristiana entre moltes persones amb servei de vocació. A la comunitat claretiana de Lleida, moltes gràcies!