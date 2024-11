Lobby lleidatà

Creado: Actualizado:

Fa uns dies, em vaig reunir amb la Cambra de Comerç de Lleida per tractar les necessitats i reivindicacions del teixit empresarial de tota la província de Lleida. Vam posar èmfasi en les inversions i infraestructures necessàries, endarrerides des de fa massa anys per la incapacitat de l’administració per endegar i culminar projectes essencials per vertebrar el territori i afavorir la implantació de noves empreses a la nostra província.Defenso impulsar un lobby empresarial i econòmic per dinamitzar l’economia lleidatana i, simultàniament, afavorir la creació de nous llocs de treball i així reforçar el teixit econòmic lleidatà i potenciar la marca Lleida.Cal, entre altres, impulsar el polígon de Torreblanca, ampliar el sòl industrial, aplicar rebaixes fiscals i crear una estació intermodal per connectar i potenciar Lleida amb els municipis i comarques del nostre entorn i la resta d’Europa.Cal establir sinergies entre el sector públic i privat per fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i sostenible. Per això, cal invertir en infraestructures per potenciar la nostra estratègica ubicació i deixar de perdre oportunitats perquè la competència entre el nostre entorn és important.Aplicar rebaixes fiscals per a les empreses, autònoms i emprenedors és clau. Aquestes mesures fiscals han d’anar acompanyades de la simplificació de les traves burocràtiques i administratives que, sempre, dificulten la inversió i la creació de noves iniciatives empresarials. Cada vegada que un polític diu que pretén crear la famosa finestreta única, sempre es queda amb l’intent perquè mai es compleix el propòsit. Perquè la simplificació administrativa sigui una realitat cal treballar conjuntament totes les administracions, totes, perquè si no estem davant una ficció i missió impossible d’aconseguir.És essencial promocionar la marca Lleida arreu de Catalunya, Espanya i Europa, destacant les fortaleses de la nostra província en tots els àmbits i aprofitar la nostra ubicació per connectar-nos amb la resta del món. Per això, calen inversions. Cal més i millors infraestructures. Per això, cal un Pla de Rodalies. Per això, cal impulsar un lobby per exigir el que ens correspon governi qui governi tot impulsant un front comú en totes les administracions.Sempre he defensat que a Lleida, més enllà d’interessos partidistes i ideològics, hem de reivindicar-nos per defensar allò que ens pertoca i ens correspon com a capitalitat de la Catalunya interior. Si no ens defensem nosaltres, qui ho farà? Som la porta de Catalunya a la resta d’Espanya, i som la porta d’Espanya a la resta de Catalunya. És clau impulsar un lobby lleidatà que aglutini tots els agents socials lleidatans i que alhora elabori i impulsi un pla estratègic.Les empreses lleidatanes necessiten el suport real de les administracions locals. Cal passar de les paraules als fets. L’Administració local no pot ser aliena als problemes quotidians de les empreses, dels seus treballadors i de l’economia general. Tenim una responsabilitat col·lectiva en afavorir i acompanyar els sectors claus de l’economia a l’hora de dur una bona gestió i garantir una organització adequada.Aposto, perquè ens cal, per impulsar un pla estratègic econòmic propi per Lleida i el conjunt de la província amb la col·laboració pública i privada que aglutini des de les administracions fins al teixit empresarial, econòmic, social i la Universitat. L’objectiu d’aquest lobby ha de ser, especialment, representar els interessos de Lleida i el de les persones que hi vivim, reivindicar-nos en tots els àmbits, així com tenim dret a exigir allò que ens pertoca i deixar enrere el tòpic que “per Lleida ja n’hi ha prou”. Per fer-ho, proposo l’elaboració d’un Pla Estratègic Propi que permetés alinear tots els agents amb uns objectius comuns: impulsar l’economia, afavorir la promoció econòmica, promoure accions socials orientades al benestar de les persones, la captació d’inversions i retenir talent per evitar-ne la fuga. Des del Grup Municipal Popular a la Paeria estem treballant en aquest sentit i hem fixat objectius i accions concretes.La unió fa la força. Per això, poder fer negociacions i reivindicacions de forma coordinada ens dona credibilitat i força per assumir els compromisos i reptes de present i futur. Sempre amb el nostre seny lleidatà i amb la fermesa que ens caracteritza. Aquesta és la #Lleidaimplicada que vull i defenso pel teixit econòmic lleidatà i per les persones, pròpiament.