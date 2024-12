Bon moment per a l’Associació Dret a Morir Dignament

Creado: Actualizado:

En aquestes darreres setmanes, i coincidint amb la celebració del quarantè aniversari de l’Associació pel Dret a Morir Dignament (DMD), entrem en una etapa en la qual el treball de l’entitat es consolida i creix cap a nous horitzons. Per a DMD, la mort digna és aquella que es fonamenta en els valors de cada persona i sobretot al final de la vida. Aquest enfocament respecta la diversitat de creences i perspectives de la societat, i reconeix que així com vivim de manera diferent, també tenim dret a morir segons les nostres conviccions. Des de la seva fundació, el 1984, fins a l’aprovació, fa tres anys, de la Llei de l’Eutanàsia a Espanya, el treball constant dels associats i voluntaris s’ha centrat a avançar en aquesta llibertat fonamental.Aquest quarantè aniversari s’ha acompanyat de dos fets rellevants que incideixen, i més que ho faran, en aquest treball.Per una banda, el Ple de la Diputació de Lleida del mes de novembre va aprovar un Conveni Marc de Col·laboració entre la Diputació i DMD-Cat per un període de quatre anys. Aquest acord és clau per ampliar la consciència ciutadana sobre drets relacionats amb la mort digna, especialment el Document de Voluntats Anticipades (DVA), eina que permet deixar per escrit les nostres decisions respecte al final de la vida. En ell, DMD es compromet a facilitar formadores, de manera gratuïta, per a sessions destinades al personal de la Diputació i dels ens locals. Aquestes formacions també poden beneficiar professionals de serveis socials, centres sèniors, residències o centres de dia, que es troben en primera línia d’atenció en aquests moments delicats. La Diputació, al seu torn, programarà les formacions i col·laborarà en la difusió del material elaborat per DMD. També garantirà que el material sigui accessible als ajuntaments i ciutadania a través dels punts d’atenció. Per al seguiment del conveni es crearà una Comissió Tècnica, que vetllarà perquè les accions s’ajustin als objectius i resoldrà dubtes o dificultats que puguin sorgir. El conveni suposa un pas endavant en l’extensió del treball i els propòsits de DMD a la nostra demarcació, on encara existeix molt desconeixement sobre la Llei de l’Eutanàsia o la mateixa utilitat del DVA. Segons dades recents, menys d’un 2% de la població catalana ha registrat el seu DVA. Finalment, com a culminació del reconeixement públic a l’associació, la Generalitat de Catalunya ha fet pública la llista de guardonats amb la Creu de Sant Jordi 2024. DMD Catalunya serà un dels deu organismes que la rebran. El reconeixement és una fita important per a l’entitat i per a les persones que, al llarg de quaranta anys, han desafiat el tabú de la mort i han convertit el dret a morir dignament en una realitat legal i socialment acceptada.Aquest moment és, sens dubte, un motiu d’orgull col·lectiu per al conjunt de la societat, que cada vegada més reconeix que garantir la dignitat fins al final és una qüestió de justícia i respecte als drets humans.