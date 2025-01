2025, per una Lleida segura i lliure

Creado: Actualizado:

El projecte que vull i defenso per Lleida i les persones que hi vivim té com a objectiu garantir un present i futur amb dignitat i justícia. Un projecte, el de la #LleidaImplicada, que té com a pilars fonamentals la seguretat de les persones i la nostra llibertat individual. Volem viure amb llibertat per desenvolupar els nostres projectes de vida en entorns segurs i de qualitat. La seguretat i la llibertat individual són dues de les preocupacions més importants per als ciutadans, que afecten tothom per igual, més enllà de la ideologia de les persones. I, en aquest sentit, la creació d’un entorn urbà que garanteixi la seguretat, alhora que respecti les llibertats individuals, és un repte que requereix un enfocament integral i col·lectiu.Per molt que ens vulguin fer creure que vivim en una realitat paral·lela, Lleida és una ciutat cada dia menys segura i, per tant, amb menys llibertat. No es tracta d’una percepció, sinó d’una realitat. Per exemple, en el pressupost que van pactar per al 2024, PSC i Junts preveien la instal·lació de noves càmeres de seguretat a l’Horta. En canvi, a la vida real n’han instal·lat 0 de noves durant els 12 mesos del 2024. Un altre exemple: al pressupost pactat per a l’any 2025, també entre PSC i Junts, han acordat la creació de 0 noves places d’agents de la Guàrdia Urbana. Són dades objectives que ells vesteixen com a polítiques en interès de ciutat, però que pretenen adormir a la societat per fer-nos creure que res canviarà. I sí, amb ells res canviarà. Us convido a reflexionar-hi! Poden fer-nos creure que qualsevol tema relacionat amb la seguretat i la llibertat l’hem de traslladar a la resta d’administracions, com a la Generalitat o a l’Estat. Certament, cal un pla transversal de totes les administracions per garantir els nostres drets, però que ningú oblidi que això no es tracta d’un joc de taula on al mal jugador li passa el torn i segueix la partida com si res. La realitat, i no la ficció, és que ens (des)governen els mateixos a totes les administracions hagudes i per haver. Ras i curt. I el mal jugador, el govern municipal, li passa el torn en perjudici dels interessos de tota la ciutat. Us convido, també, a reflexionar-hi! Així, que qui vulgui continuar vivint en un món paral·lel i de ficció, que ho faci, potser és més feliç a curt termini. Però qui vulgui viure en una ciutat segura i de llibertat que se sumi al projecte del PP Lleida. Fa 5 anys que insisteixo en la creació d’una oficina per defensar els drets dels veïns afectats per okupacions d’habitatges. Fa 5 anys que defenso negar les ajudes municipals als delinqüents i incívics reincidents. I fa temps que defenso anar a una per exigir al conjunt de les administracions posar fi a la multireincidència. Qui vulgui lamentar-se de més i nous robatoris a tot Lleida, qui vulgui assumir que a l’Horta no s’hi pot fer res, qui vulgui assumir que poden seguir cremant torres a l’Horta, com si res, qui vulgui assumir que de nit no podem anar tranquils pels carrers, que ho faci, perquè hi té dret. Però qui vulgui creure que de veritat en una altra Lleida és possible, més enllà de qüestions ideològiques i partidistes, perquè li preocupa la gestió útil i la seguretat, que se sumi a nosaltres. Sí, són dos models de ciutat contraposats: el seu i el nostre. El de la Lleida que va bé per a uns quants, els de sempre, des de fa 50 anys, i els qui ens hem cansat d’anar a remolc del fals progressisme. Llibertat i seguretat. Són les meves propostes des de fa anys. I és la meva recepta per garantir els drets i llibertat individuals de totes les persones per desenvolupar els nostres projectes de vida sense interferències de delinqüents, incívics i reincidents, als quals el sistema beneficia amb perjudici dels complidors de les normes. Ells, els de sempre, que pacten com sempre i que ens volen impregnar de la seva ficció, o nosaltres, els qui volem una #LleidaImplicada garant de la seguretat, els drets, la dignitat, la justícia, sensible a les necessitats i en la que defensem un projecte de seny i llibertat, realista i allunyat del sectarisme ideològic i de les falses promeses. Per tot plegat, us convido a la reflexió, perquè pot arribar un dia que sigui massa tard, i us animo a continuar sumant-vos al nostre projecte per Lleida. Del socialisme se’n surt. Us desitjo un bon any 2025!