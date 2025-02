Cap on vas, Fira de l’Oli?

Creado: Actualizado:

Entre els dies 17 i 19 de gener es va celebrar la 28a edició de la Fira de l’Oli Verge Extra de Catalunya a les Borges Blanques. Un esdeveniment que històricament ha estat un dels pilars d’orgull de la nostra ciutat i comarca, i que, sota els governs anteriors liderats per Junts per les Borges Blanques, va esdevenir un referent nacional i un motor de dinamisme econòmic i cultural. Malauradament, enguany hem de posar en dubte la direcció i gestió actual, sota el lideratge de Borges per la República i Esquerra Republicana de Catalunya. Les dades parlen per elles mateixes. El nombre d’expositors d’oli ha caigut de 39 el 2024 a 37 aquest any, mentre que han augmentat les parades de xoriços i formatges, desvirtuant l’essència d’una fira que havia de ser un aparador per al nostre producte estrella: l’oli verge extra, i això ho han fet aquells que tant havien acusat falsament l’organització anterior de fer-ho. A més a més, tot i que l’espai firal ha crescut fins als 6.200 m², s’ha fet a costa de deslluir actes tradicionals com la Festa dels Tres Tombs, ara reduïda a un sol tomb, o la Cursa de l’Oli, amb un canvi de recorregut que ha generat crítiques. El pressupost de la Fira també ha experimentat un increment considerable, passant dels 278.900 euros el 2024 a 359.109 euros aquest 2025, sense que aquest augment es tradueixi en resultats que justifiquin aquesta despesa. La inauguració, anunciada a la premsa el mateix dia com a acte del conseller d’Empresa, va acabar presidida per la directora general de Comerç, tot i que l’Equip de Govern ho sabia feia dies, una contradicció que evidencia la manca de planificació i coordinació. També és preocupant la politització de l’esdeveniment, amb actes com la trobada d’alcaldes per signar un manifest contra la planta Nova Tracjusa, que poc tenen a veure amb la promoció de l’oli i desvien el focus de l’objectiu principal de la Fira. Un altre error greu és la pèrdua de la final dels Premis Josep Lladonosa, que se celebraran a Barcelona en lloc de mantenir-se a les Borges Blanques, com havia estat fins ara. Aquesta decisió priva la nostra ciutat d’una oportunitat clau per posicionar-se com a referent gastronòmic i cultural. Davant d’aquest panorama, és urgent reflexionar sobre el futur de la Fira. Cal recuperar la seva identitat i tornar als seus orígens, amb una aposta decidida pel suport als productors locals, la qualitat del nostre oli verge extra i la tradició que ens defineix. No podem permetre que aquest esdeveniment es converteixi en una simple atracció comercial desvinculada del seu propòsit original. La Fira de l’Oli ha estat històricament un orgull per a les Borges Blanques i les Garrigues, i ha de seguir sent-ho. Des de Junts per les Borges Blanques ens comprometem a treballar perquè aquest certamen torni a situar-se al capdavant de les fires agroalimentàries del país. El futur de l’oli verge extra i de la nostra comarca també depèn d’això.