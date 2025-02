Cap a una societat més justa

Creado: Actualizado:

Avui, en el dia Mundial de la Justícia social, reivindiquem un dels pilars fonamentals de qualsevol societat que aspiri a ser lliure, igualitària i solidària. Des del Partit dels Socialistes de Catalunya sempre hem defensat que l’accés als serveis públics, l’equitat i la igualtat d’oportunitats són drets bàsics que han de ser garantits per a tothom, independentment del seu origen, condició social o lloc de residència.

Catalunya compta amb un sistema de benestar social que, en molts aspectes, és un referent. Tenim una xarxa de serveis públics que permet l’accés a una educació i un sistema de salut d’excel·lència i de bona qualitat que ha estat referent i admirat per molts països. Aquest sistema, amb totes les seves virtuts i mancances, és fruit d’anys de treball i compromís de les administracions públiques, dels professionals que hi treballen i de la societat civil que ha lluitat per aquests drets. Però, com en tot sistema, hi ha aspectes on podem i hem de millorar.

El nostre objectiu, com a socialistes, és precisament aquest: millorar-lo perquè sigui més just, més equitatiu i més eficient. Sabem que encara hi ha persones que queden enrere, que no poden accedir als serveis bàsics amb la rapidesa o la qualitat que necessiten. Sabem que hi ha desigualtats territorials que fan que, per exemple, la ciutadania d’entorns rurals tingui més dificultats per accedir a l’atenció mèdica. També sabem que hi ha desequilibris entre serveis: l’accés a les residències de gent gran, els centres per persones amb discapacitat o els ajuts a la dependència són exemples dels serveis on el nostre sistema té encara necessitats de millora.

Per això, des del Govern de la Generalitat estem treballant per corregir aquestes desigualtats i garantir que tothom, visqui on visqui, tingui les mateixes oportunitats. Un exemple d’això és l’aprovació per part del Govern de la Llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària per tal de coordinar l’acció dels diversos agents que intervenen en els serveis socials i en la sanitat, amb l’objectiu de millorar l’atenció a les persones i les seves famílies.

També tenim un compromís clar amb el reforç dels serveis socials en zones rurals i perifèriques, on les distàncies i la dispersió de la població dificulten l’accés als recursos. Això inclou des de la creació de nous centres d’atenció fins a la mobilització de recursos humans i materials per garantir que tothom pugui rebre l’atenció que necessita, sense haver de fer desplaçaments llargs i costosos. Així, hem posat en marxa l’Oficina d’Afers Socials i Famílies a Mollerussa, que atansa els tràmits del departament de Drets Socials i Inclusió al Pla de l’Urgell. També estan previstes les implantacions dels serveis d’avaluació i revisió del grau de discapacitat a la Seu d’Urgell i a Tremp en els propers mesos.

Amb aquests exemples de la millora de la gestió present no hem de perdre de vista els reptes de futur, davant dels quals construir un sistema de benestar que sigui resilient, inclusiu i sostenible.

Aquest és el nostre objectiu com a socialistes: no conformar-nos amb el que tenim, sinó seguir treballant per una societat més lliure, més justa, més equitativa i més solidària. Perquè, al final, la justícia social no és només una qüestió de polítiques públiques: és una qüestió de dignitat humana.