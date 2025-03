Lideratge i sensibilitat

Creado: Actualizado:

El lideratge ha estat, tradicionalment, vinculat a la força i la capacitat de prendre decisions fermes en moments de dificultat. No obstant això, en un entorn cada vegada més complex i canviant, emergeix amb força una qualitat sovint menystinguda: la sensibilitat. Lluny de ser mostra de debilitat, la sensibilitat es revela com un atribut essencial per a un lideratge efectiu i humà i una de les grans fortaleses més poderoses que pot tenir un líder, perquè li permet generar confiança i cohesió. El poder no resideix en l’autoritat, sinó en la capacitat de crear vincles autèntics amb aquells que ens envolten.

Un líder autèntic no és qui imposa, sinó qui comprèn. Un lideratge no consisteix només a marcar objectius i exigir resultats. Un líder no és qui exigeix, sinó qui inspira. I per inspirar cal escoltar, respectar i fer créixer les persones. Aquest és el camí cap a un lideratge més humà i més ètic. La sensibilitat permet saber escoltar, connectar amb les persones i conèixer les seves necessitats, motivacions i preocupacions de cada membre de l’equip i fer-los sentir valorats. Liderar és comprendre que darrere de cada rol professional hi ha una persona amb inquietuds i expectatives. Un bon líder és aquell que aconsegueix connectar les fites d’una organització amb els objectius personals dels seus treballadors, fent que cadascú senti que forma part d’un projecte compartit. Unir les habilitats de lideratge (gestió d’equips, capacitat de decisió...) amb la proximitat i l’empatia és el que ens permet ser caps més humans i ètics.

Els grans referents del lideratge han estat aquells que han sabut combinar la determinació amb l’empatia. Avui dia, les organitzacions busquen líders capaços d’escoltar, adaptar-se a la diversitat i de generar entorns de treball on les persones se sentin valorades i respectades.

Un líder que escolta i actua amb sensibilitat és capaç d’inspirar el millor dels altres, fent que cadascú se senti valorat i part indispensable del conjunt.

El repte d’avui és trencar amb la visió obsoleta que separa la fermesa de la sensibilitat. Un bon líder sap prendre decisions difícils, però també sap comunicar-les amb humanitat. La seva autoritat no es basa en la imposició, sinó en la credibilitat i el respecte mutu. Això és el que diferencia els líders que deixen empremta dels que simplement ocupen una posició de comandament.

En el nostre dia a dia, tots tenim l’oportunitat d’exercir un lideratge positiu, ja sigui a la feina, en una entitat esportiva, en una associació o fins i tot a la nostra pròpia família. Ser sensibles no ens fa menys efectius, sinó més humans i, per tant, més capaços d’inspirar i transformar el món que ens envolta.

En la meva vida professional he tingut molts caps i he après una lliçó essencial: el poder de la proximitat.

Una de les coses més senzilles, però alhora més significatives, és dirigir-se a cada treballador pel seu nom. Aquest gest, aparentment menor, transmet respecte i reconeixement i crea un ambient de confiança que afavoreix la implicació de tothom.

El líder és un exemple de vida, on es barregen la coherència, els valors sòlids, la modernitat i el fet de saber que aquesta persona és autèntica i coherent. Si vols influir en algú, si vols transmetre els teus ideals, aprèn a ser un bon exemple. No existeix un bon líder que no sigui una bona persona. Avui dia en la política de molts països sentim parlar de líders que en realitat no ho són; se’ls anomena així als mitjans de comunicació, però moltes vegades, quan un té accés a la seva vida privada, tot és façana, aparença, una conducta dirigida per assessors per crear-se una bona imatge.

El veritable lideratge no es mesura només pels èxits aconseguits, sinó per la capacitat d’inspirar, escoltar i comprendre. Quan la força es combina amb la sensibilitat neix un lideratge que deixa empremta, capaç de transformar persones i realitats amb autenticitat i humanitat.