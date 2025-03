El repte de la tuberculosi bovina

Creado: Actualizado:

En aquesta situació cal compatibilitzar els interessos individuals dels ramaders afectats, que són, evidentment, no fer un buidat sanitari pels costos econòmics, psicològics i de pèrdua de genètica pròpia de la granja que suposa començar un ramat de nou; i els interessos col·lectius del sector que vol prevenir la disseminació de la malaltia. En ambdós casos, però, hi ha un interès comú: mantenir viva la ramaderia, baluard econòmic i social de les nostres muntanyes.

Des de la Unió de Pagesos, així com des de l’Associació de defensa sanitària de l’Alt Urgell i les cooperatives estem en diàleg constant amb l’administració per adreçar aquesta situació. Algunes de les propostes que hem plantejat van des de compensacions econòmiques suficients per al sosteniment d’un buidat sanitari, fins a una correcta gestió de la sobrepoblació de fauna salvatge que està actuant com a vector transmissor, passant també per una gestió més flexible de la malaltia com poden ser proves diagnòstiques més freqüents però sobretot més fiables.

Altres països que s’enfronten a episodis tant o més greus d’aquesta malaltia, com per exemple el Regne Unit, han activat mapes interactius de focus declarats que tots els ramaders poden consultar i fins i tot una vacuna amb eficàcia del 80% que caldria avaluar per a fer una correcta gestió integral.