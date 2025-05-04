El derecho a reclamar tras el apagón

Creado: Actualizado:

El apagón sufrido el pasado 28 de abril dejó sin suministro eléctrico a la península. La situación se alargó durante más de diez horas y afectó a millones de personas. Aunque a día de hoy sigue sin determinarse la causa, sus consecuencias han sido notables tanto en viviendas, negocios como en transportes. Los ciudadanos afectados se preguntan si pueden reclamar por los perjuicios generados y quien es el responsable.

En cuanto a los daños y perjuicios producidos en los hogares, lo más habitual ha sido la pérdida de alimentos y medicamentos por falta de refrigeración. También pueden haber sufrido averías los electrodomésticos por subidas de tensión al restablecerse el servicio. Deberemos revisar si nuestras pólizas de hogar cubren estos daños. Además, si se demostrase que el fallo fue por una subida de tensión también puede reclamarse a la distribuidora eléctrica. Para hacer la reclamación oportuna conviene recopilar y conservar fotografías, tickets y, si es posible, un informe técnico que relacione la avería con la incidencia. Aquellos que no hubieran contratado ningún seguro o su póliza no cubra estos incidentes podrán reclamar a la distribuidora, ya que la normativa exige ciertos niveles mínimos de calidad del suministro. Si se superan los límites legales en número o duración de cortes, la distribuidora debe aplicar descuentos en la factura, aunque limitados al diez por ciento de la facturación anual y aplicables en el primer trimestre del año siguiente.

El Consorcio de Compensación de Seguros no cubrirá los daños del apagón, ya que no se considera un riesgo extraordinario salvo que se demostrara que el origen fue un fenómeno natural o un acto como terrorismo o sabotaje. Por ahora, eso no se ha confirmado.

También hubo cancelaciones en trenes y vuelos. Aunque no hay derecho a indemnización económica si se trata de fuerza mayor, las compañías deben ofrecer asistencia básica, como comidas, alojamiento y transporte alternativo. En el caso de que no hubiera podido acudir a eventos o servicios contratados, se podrá recuperar el dinero abonado. Para reclamar, se recomienda conservar toda la documentación posible y actuar con rapidez, ya que reunir pruebas y presentar la reclamación dentro de plazo es clave.

Visto el panorama actual, y en el supuesto de que usted se halle en una situación similar, le aconsejamos que contrate los servicios de un abogado que pueda asesorarle y defender sus derechos adecuadamente. Les recordamos que en Huguet Ostáriz Abogados contamos con una larga experiencia en defender los derechos de nuestros clientes, avalándonos nuestros casos de éxito.