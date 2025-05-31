Teatre
Darrèrament auem podut disfrutar d’ua activitat qu’era sua finalitat ei promòir era nòsta lengua, que damb era mos permeten gaudir d’ua bona estona, aguesta ei eth teatre, autant deth collectiu Lengua Viua, qu’eth passat 25 d’abriu damb motiu de Sant Jòrdi, s’interpretèren cinc sketchi que convidauen a parlar en aranés en diferentes situacions dera vida vidanta. Era setmana passada damb es mèstres dera Escòla Garona que des de hèr uns ans mos vien susprenent damb es sues òbres, tanben en aranés, era escòla ei eth lòc a on era lengua ei mès viua, gràcies ath trabalh des mèstres, era nòsta lengua seguís, ja sigue ensenhant-la, damb activitats escolares o extraescolares e ara tanben tamb eth teatre. E coma non lèu mos aufriràn era sua pèça teatrau eth Grop era Cabana. Accions plan importantes entath nòste país, pr’amor que se volem veir bèra pèça mos cau gésser dehòra d’Aran e que milhor que poder-lo auer aciu e ena nòsta lengua. Toti aficionats, mès qu’eth sòn papèr ei suberbon. Causa que mos garantís un futur tara lengua, tostemps que i age gent tà representar e gent tà veder-lo, sense desbrembar es qu’escriuen era òbra. Un volontariat dispausat a trabalhar pera defensa e promocion dera lengua, independentament des sòns coneishements dera madeisha, sonque i a d’èster era disponibilitat d’apréner e de temps, eth teatre auferís un contèxte sociau e interactiu a on era lengua se ten de manèra naturau e creatiua. Auer accès ath nòste patrimòni, en sòn sentit mès ample, non sonque ei auer coneishement d’aquerò que mos entornege, senon que tanben damb er art deth teatre e a trauès d’eth era lengua establís un sentiment d’apertenença, ua manèra mès aisida de deishar-se anar, interpretant, en aranés!