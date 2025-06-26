¿Quién es ingeniero/a?

Creado: Actualizado:

En defensa de la colaboración, el rigor y el respeto profesional.

Desde el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida (ENGINYERS LLEIDA), queremos manifestar públicamente nuestro posicionamiento ante las recientes declaraciones realizadas por el presidente de la Demarcación de Lleida de Ingenieros Industriales de Catalunya en relación con nuestra entidad y el uso de la marca “ENGINYERS LLEIDA”. Afirmaciones que consideramos inaceptables, inexactas y contrarias al espíritu de colaboración que debe regir en el ejercicio de la ingeniería.

Aclaraciones frente a afirmaciones inexactas:

Los graduados en ingeniería y los ingenieros técnicos industriales SÍ SOMOS ingenieros, con plena validez académica y profesional, reconocida por la legislación española y el Espacio Europeo de Educación Superior. Negarlo es faltar a la verdad, despreciar titulaciones oficiales y alimentar un discurso excluyente y desfasado. La marca “ENGINYERS LLEIDA” está legalmente registrada y representa con orgullo al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Lleida. Nunca se han utilizado las expresiones “Els Enginyers de Lleida opinen” o “Els Enginyers de Lleida fan” como fórmula de identificación colectiva. Esta afirmación es simplemente falsa. Afirmar que nuestra denominación provoca confusión social o empresarial es una acusación sin fundamento. Todo lo contrario, ENGINYERS LLEIDA es una marca clara, respetada y totalmente reconocida por nuestros colegiados, empresas e instituciones.

Es totalmente inaceptable insinuar que la ingeniería Técnica Industrial no es una titulación superior. Es un título plenamente reconocido dentro del marco legal español (Ley General de Educación de 1970 y nivel 2 del MECES) y europeo (nivel 6 del Marco Europeo de Cualificaciones). Cualquier afirmación en sentido contrario es una falta grave de rigor y una manipulación del sistema educativo superior. El cambio de nombre de la Escola Politècnica de Lleida a “Escola Politècnica Superior” responde exclusivamente al proceso de adaptación al Plan Bolonia, que armonizó las titulaciones universitarias en toda Europa. Relacionar este cambio con la implantación de una titulación concreta es una distorsión de los hechos. Desde ENGINYERS LLEIDA reivindicamos el respeto mutuo entre profesiones de ingeniería y el valor del trabajo conjunto. Ingenieros Técnicos Industriales, Ingenieros Industriales, Graduados en ingeniería y Graduados en Ingeniería + Máster, colaboramos cada día en equipos multidisciplinares, aportando ideas y competencias complementarias al servicio de la industria, la innovación y la sociedad. Es profundamente decepcionante que desde una posición institucional se pretenda fomentar una división que no existe en la realidad del día a día profesional. La ingeniería no necesita más muros, sino más puentes. La representación de una profesión tan digna como la ingeniería no puede sustentarse en actitudes sectarias, excluyentes ni irrespetuosas. Quien ocupa un cargo de representación debe actuar con altura de miras, con ética y con rigor. Desde ENGINYERS LLEIDA seguiremos trabajando al servicio de nuestros colegiados, defendiendo la profesión con dignidad y con respeto hacia todos los profesionales de la ingeniería, sin caer en enfrentamientos estériles ni discursos excluyentes.