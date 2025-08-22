Alcoletge difon el front del Segre
Historiador i escriptor
Un juliol més, i ja en van quasi una desena, estudiosos, investigadors, gestors del patrimoni, tècnics de cultura i turisme, conservadors, arqueòlegs i apassionats del fenomen de la Guerra Civil Espanyola van tenir una nova ocasió de trobar-se aixoplugats a Alcoletge. Cada any, diverses institucions de les nostres contrades, concretament el Centre d’Estudis Comarcals del Segrià, l’ajuntament d’Alcoletge, el Centre d’Interpretació del Patrimoni de la Guerra Civil Armengol Peiró i la UdL, organitzen un curs monogràfic relacionat amb un dels episodis més tràgics i convulsos del segle XX.
El curs, que s’emmarca en la universitat d’estiu de la UdL, és del tot polièdric, atès el gran ventall de temàtiques tractades al llarg dels anys. La d’enguany, va pivotar al voltant dels espais de guerra al front del Segre.
Durant dos dies, diversos especialistes i professors universitaris de la UdL, la UNED de Cervera i de la UAB, han analitzat, desenvolupat i dissertat sobre nombrosos espais que es trobaven a la rereguarda del front del Segre. Aquests, entre els quals trobem elements militars logístics, sanitaris, aeris i fortificacions, jugaren un paper fonamental per alimentar i nodrir els més de cent mil soldats que conformaven l’exèrcit de l’Est. Com afirmava l’escriptor Avel·lí Artís-Gener, i oficial del XVIIIè cos d’exèrcit republicà, més conegut amb el sobrenom de “Tísner”: “La gent creu i redueix la guerra a uns combats o unes batalles, i això no és només una minúscula part del sinistre mecanisme. La logística és la coordinació i el funcionament de les peces d’un complicat engranatge, com el personal d’una fàbrica gegantina”.
El curs va començar amb una perspectiva dels vestigis aeris existents a les comarques de la Noguera i del Segrià. Tot seguit es va analitzar el fenomen sanitari mitjançant el rellevant paper jugat per les infermeres a Lleida i l’organització sanitària i hospitalària del front del Segre. El curs també es va centrar en els mecanismes emprats pel règim dictatorial per eliminar l’enemic interior, les estratègies republicanes per instruir la tropa i l’oficialitat i, per acabar, s’ha fet un recorregut per les construccions i vestigis bèl·lics del citat front existents a Alcoletge, la població amfitriona.
Les sessions teòriques, enriquides amb la lliure participació del públic assistent, van promoure un espai de debat i reflexió vers què va ser i què va constituir el front del Segre. Així mateix, es va analitzar l’estat de conservació dels seus vestigis i es va aprofundir en els seus processos de difusió turístics.
En definitiva, unes importants i rellevants jornades les quals constitueixen –conjuntament amb les recreacions de la batalla de Vilanova de la Barca i la Sala Macià Polo Verdú– els únics i alhora imprescindibles testimonis de reflexió i difusió històrica, cultural i patrimonial del front del Segre.