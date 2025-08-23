Es crestes d’Aran
Pendent aguesti darrèrs dies, es nòstes crestes an estat caushigades per fòrça aficionats ath montanhisme, ath senderisme, lòcs luenh deth tarrambòri des parts baishes d’Aran. Se pòden recórrer itineraris fabulosi, de mès nauti o mens, de plan aisits o malaisits, en tot gaudir des formes que mos aufrís eth paisatge. N’i a que se pòden hèr en un dia, pujar e baishar, d’auti que requerissen mès dies e d’auti, segontes era programacion de cada un, pendent tota era setmana, víuer ua net magica ena montanha ei imprescindible. En plen còr des Pirenèus, i a un entorn perfècte entà disfrutar dera natura e des montanhes en estat pur, era màger part dera sua superfícia ei per dessús des 2000 mètres.
Ei plan variada aguesta cadia montanhosa, se pòt hèr un recorrut circular, començar en un punt d’Aran e seguint es camins mercats dar eth torn e tornar ath madeish punt, un autentic rèpte tàs amants deth senderisme. Un ample ventalh de dificultats tecniques sus ua grana varietat de formes, contrastes de paisatges, ròques, e coma non de lacs, estanhs; cims que se descurbissen a mesura que se recorren. Se i a sòrt tanben se poirà veir fòrça animaus, des de marmòtes enquia isards, passant per ua desparièra familha d’audèths, reptils, cèrvis, etc. En tot caminar tranquillament se va guanhant nautada e des d’aquiu contemplar as nòsti pès era verda val. S’atrauessaràn bòsqui de casses, de hais, de bedolhs, e sustot de pins e auets. Se se puge pro, dilhèu se pòt trapar inclús, bèra cunhèra de nhèu.
Era illusion o era emocion d’auer artenhut un cim prepausat, ei ua experiéncia unica. De ben segur se ne portaràn ua vision plan diferenta d’Aran, en tot auer gaudit dera natura!!