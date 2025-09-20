Vielha o “Viela”
Era diferéncia entre es dues ei era prononciacion deth digraf “lh”, consonanta palatau sonora. Un digraf ei un grop de dues letres tengudes tà representar un unenc son o fonèma ena ortografia d’ua determinada lengua, eth sòn simbèu fonetic ei [ʎ] corresponent ara “ll”. Mès en “Viela” interpreten qu’era “h” ei muda, e non la pronóncien, per tant se produsissen interferéncies gramaticaus per proximitat de d’autes lengües.
Acò ven arraïtz de que hè uns dies sentíem ena television era notícia de que s’auien amassat es bailes der Alt Pirineu i Aran ena Alta Ribagorça, entà trabalhar en projèctes comuns. Era notícia plan corrècta, mès eth periodista cometec er error de díder “Viela”, error que malurosament se sent fòrça viatges, pr’amor d’açò ac voi comentar. Dilhèu se poirie acceptar entad aqueth qu’arribe per prumèr còp en Aran e non sap que i a ua lengua diferenta e se trape damb era toponímia o es pannèus informatius, coma a d’èster, escrits ena lengua deth territòri. Es toponims son es nòms pròpris d’un lòc, en tot reforçar era singularitat d’un país e preservar aquero qu’a long des ans, fòrça generacions an aportat eth sòn saber e coneishement des nòms de cada endret, per tant provien d’ua tradicion, d’un contacte istoric. Mès qu’ac sentam enes mieis de comunicacion, siguen de Catalonha o der Estat, estone plan. Pensi qu’abans s’aurien d’informar, òc qu’ac diden ben quan se tracte d’un nòm catalan! per exemple “Montseny” non diden pas “Montseni” o en notícies internacionaus ben que les pronóncien en anglés, francés, etc.
Sonque cau ua bona predisposicion entà corregir-lo e perqué non, un shinhau mès de cultura deth país!!