Impulsar els barris amb fets
Cap de l’oposició a la Paeria
Lleida no necessita grans promeses, ni projectes faraònics que mai s’arriben a fer realitat. Necessita solucions concretes, a peu de carrer, als problemes quotidians dels veïns i comerciants dels nostres barris. I això vol dir passar, definitivament, de les paraules als fets.
Durant massa temps, hem vist com s’anunciaven idees que semblaven brillants sobre el paper, amb xifres multimilionàries, plens de bones intencions i que generaven grans titulars. Però també hem vist com, un cop passada la foto, aquestes promeses quedaven al calaix de l’oblit. Un exemple clau és el que va passar amb el Museu del Clima previst a la Mariola, una proposta que semblava revolucionària i que avui només és un record de la manca de planificació realista i del desinterès per fer política útil i efectiva.
Des del PP Lleida tenim clar que la ciutat no es transforma amb idees impossibles, sinó amb accions tangibles. No podem seguir supeditant la millora dels nostres barris a plans d’inversió que no arriben mai, o a subvencions que depenen d’altres administracions. Lleida té capacitat de fer molt des de la mateixa Paeria. I cal fer-ho ja.
Perquè impulsar els barris vol dir actuar en allò que és essencial, però sovint oblidat. Vol dir reparar voreres malmeses que dificulten el pas a les persones amb mobilitat reduïda. Vol dir millorar la senyalització viària per garantir la seguretat de vianants i conductors. Vol dir reforçar la neteja dels carrers, perquè la dignitat d’un barri també passa pel seu estat de conservació. I vol dir invertir en una il·luminació eficient i segura, per prevenir actituds incíviques i garantir espais de convivència.
La seguretat és també una de les nostres prioritats. Els barris han de ser espais on els veïns puguin passejar i viure tranquils. No pot ser que una minoria d’incívics i delinqüents posi en escac la convivència. Per això defensem que les ajudes municipals no poden anar destinades a aquells que reincideixen en actituds delictives o incíviques. Cal posar fi a la impunitat i garantir l’ordre, el respecte i el civisme als carrers.
També cal reactivar el comerç local. Massa carrers s’han convertit en cementiris de persianes abaixades. Cal promoure iniciatives per incentivar l’obertura de negocis, reduir la burocràcia i facilitar l’activitat econòmica als barris. L’impuls econòmic ha de començar des de baix, des de les petites botigues i comerços de tota la vida, que donen vida i servei al veïnat.
La mobilitat ha de ser accessible i eficient. Apostem per la creació d’aparcaments dissuasius que permetin descongestionar el centre i afavorir un model de ciutat més sostenible. També defensem una millora clara del transport públic, que ha de connectar millor els barris entre ells i amb els principals serveis municipals, amb horaris i freqüències adequades a les necessitats reals dels ciutadans.
La protecció de les zones verdes existents i la seva millora també ha de ser una prioritat. A més, cal promoure la rehabilitació d’edificis i habitatges, així com facilitar-ne la construcció de nous, especialment en aquells barris on la població envelleix o hi ha risc de degradació urbana.
I no podem oblidar la cultura. Tots els ciutadans, visquin on visquin, han de tenir accés a propostes culturals variades i assequibles. Cal una aposta decidida per descentralitzar l’oferta cultural i fer-la arribar a tots els racons de la ciutat.
Aquestes són només algunes de les moltes propostes que defensem des del PP Lleida. Són mesures realistes, concretes, i possibles d’executar des de la mateixa Paeria. No són somnis de futur, sinó compromisos de present. Perquè els barris no poden esperar. La ciutadania està cansada de promeses buides. Ha arribat el moment de demostrar que es pot governar pensant en el dia a dia, en les petites grans coses que fan que una ciutat funcioni.
A Lleida no li calen promeses. Li cal acció. I aquesta és la #Lleidaimplicada que vull i defenso, la que no promet sinó que actua en interès en ciutat i per la defensa del nostre lleidatanisme. Estem preparats per fer-ho possible.