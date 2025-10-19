Verificación contra el fraude bancario

Creado: Actualizado:

Recientemente, la Unión Europea ha activado una nueva medida de seguridad bancaria destinada a reforzar la protección de los usuarios frente a las estafas electrónicas. Desde el 9 de octubre de 2025, todas las entidades financieras de la zona euro están obligadas a comprobar que el nombre del beneficiario coincide con el titular del IBAN antes de realizar una transferencia.

Esta obligación busca frenar uno de los fraudes más frecuentes en el entorno digital: las estafas por suplantación de identidad, en los que los delincuentes logran que las víctimas transfieran fondos a cuentas falsas creyendo que pertenecen a su proveedor o destinatario legítimo.

El nuevo sistema de verificación funciona de manera automática. Cuando el cliente introduce el nombre y el número de cuenta del destinatario, el banco coteja ambos datos y, si no coinciden, emite una advertencia antes de ejecutar la operación. No se impide la transferencia, pero el usuario recibe una alerta inmediata que puede evitarle un perjuicio económico grave.

La medida se aplica tanto a transferencias nacionales como internacionales dentro del Espacio Económico Europeo, incluidas las operaciones inmediatas. Además, se prohíbe a las entidades cobrar comisiones más elevadas por las transferencias instantáneas respecto a las ordinarias, garantizando igualdad de condiciones y fomentando un sistema de pagos más ágil y seguro.

Esta reforma se enmarca en la estrategia de digitalización financiera segura que impulsa la Comisión Europea, orientada a consolidar un espacio único de pagos con mayores garantías frente al fraude. En definitiva, la verificación nombre-IBAN representa un paso decisivo para reforzar la confianza de los ciudadanos en el sistema bancario europeo y mejorar la trazabilidad de las operaciones electrónicas.

