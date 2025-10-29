Voluntariat, per què? Per a qui?
Voluntària de DMD
Un estiu calorós, insuportable, “el més ardent de la meua vida” deia la veïna (gent de poca memòria) per fi, ja s’ha acabat! I de sobte ens retrobem en un ambient suau, assolellat, un entorn social que ens embolcalla... persones que feia dies que no veiem, amics, companys/es de fatigues. Sí, aquesta és l’època de gaudir a Lleida d’un seguit d’actes públics culturals que ens deixen sorpresos/es per una característica comuna: la filantropia.
Comencen per fires al carrer: la UdL inicia el curs l’u d’octubre amb una jornada d’acollida a l’estudiantat al Campus de Cappont amb una conferència del Sr. Ferran Aixalà Pelegrí, molt estimulant, per cert, i pedagògic; tot seguit, la fira pròpiament dita d’Entitats de Cooperació al Desenvolupament i Acció Social, per tal que els estudiants tinguin accés a contactar amb diverses associacions i puguin treballar durant el curs amb la metodologia ApS (Aprenentatge i Serveis). En faig un balanç fantàstic. Tres dies més tard davant la Paeria: el festival Musiquem Lleida ens va permetre de gaudir de bona música. Seguim el passeig i ens aturem a la Plaça Sant Francesc. La Fira al carrer de les associacions de FeSalut, on unes carpes aixopluguen una trentena de col·lectius. Els/les corresponents voluntaris/es informen el públic que s’atansa a la recerca d’ajuda. En un àmbit més privat va tenir lloc l’entrega dels reconeixements a persones que han estat donant suport i ajuda a FeSalut, deure de gratitud. I la festa va continuar amb el sopar de germanor. Quina bona idea de recuperar aquest esdeveniment! Enhorabona, Junta!
Vull deixar constància d’un acte molt entranyable per DMD: el vermut musical, al Castell del Remei, on la nostra associació va tenir presència activa, amb “Celebrem la vida” gràcies a la invitació d’un grup de periodistes de Lleida, en un marc esplèndid envoltat de natura i acompanyats pel grup musical Emboirats. Situació ideal per crear sinergies.
I podem continuar amb actes futurs que estan en procés de gestació, que tindran ressò aviat. La FCVS (Federació Catalana del Voluntariat Social) celebra el dia 2 de desembre el DIV (Dia Internacional del Voluntariat). S’anunciarà programa. I també està treballant, en col·laboració de l’Ajuntament, en un projecte engrescador “Lleida capital del voluntariat” per a l’any 2028.
Tot això que acabo de mencionar, i moltes altres accions anònimes i públiques, impossibles de citar en aquest espai, ens han d’empoderar com a societat per a millorar-la. Que no ens aclaparin els mitjans de comunicació amb missatges sensacionalistes creadors de por i de pessimisme si som capaços de comprometre’ns. Cadascú en la mesura individual i personal que li sigui possible s’ha de convèncer d’una cosa: hem de deixar un món millor als nostres descendents. A títol personal, formar part d’aquesta gran família de voluntariat m’ha reportat grans beneficis: ha donat sentit a la meua vida, m’ha fet sentir útil i m’ha enriquit humanament.
Faig, doncs, una crida a totes aquelles persones, joves o velles, capaces de gaudir ajudant els altres, a reflexionar sobre el tema del voluntariat i buscar l’àmbit adient per a cadascú. Hi ha infinitat de terrenys on treballar, cal trobar l’encaix i tenir-ne ganes.
Que cadascú triï i trobi el col·lectiu on exercir el voluntariat, en funció de discapacitats, malalties, ignorància, pobresa, salut mental, etc., però no oblidem que hi ha situacions a la vida per les quals tothom ha de passar: la mort. Estimat/da lector/a, t’has plantejat com vols morir o com no vols morir? Saps que és un DVA (Document de Voluntats Anticipades)? Coneixes els drets del malalt reconeguts per llei? Tens clars els objectius de la LORE (Llei de Regulació de l’Eutanàsia)? Si vols informació, el voluntariat de l’associació –sense ànim de lucre i laica– DMD (Dret a Morir Dignament) et pot ajudar. El nostre horari d’atenció a la ciutadania és els dimarts de 15.00 a 19.00 h a l’Espai Salut, c/ Henri Dunant 1. Aconsellable demanar hora a: lleida@dmd.cat.