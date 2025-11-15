Paraules naues
Era setmana passada assistia as 40 ans deth TERMCAT, centre de terminologia que neishec peth besonh de normalizar eth catalan en toti es encastres. Un acte adaptat as naui tempsi que viuem, s’enregistrèc un pòstcat en dirècte sus terminologia titolat Paraules habitables. Centre adjunt ara Generalitat de Catalunya per miei deth Departament de Politica Lingüistica. Ei plan important assistir ad aguesti actes se i a era possibilitat, pr’amor que vedem qu’eth camin a seguir ei eth madeish entà totes es lengües, e se quauqu’ua ja ac a experimentat e servís, que milhor qu’apropar-se e aplicà’c ena nòsta. Atau siguec tamb eth vocabulari nau que sorgic arraïtz dera COVID, donques mos lo heren arribar e ja son introdusides en aranés.
Eth TERMCAT trabalhe entà facilitar es emplecs dera vida vidanta des parlants, ei a díder, qu’era lengua tanben reflectís era evolucion dera nòsta societat per çò que hè a tèrmes que s’an introdusit de d’autes lengües e qu’a estat de besonh cercar era sua equivaléncia en catalan. Er aranés tanben se n’aprofite d’aguest trabalh, en tot sajar de cercar eth mot corresponent ena nòsta lengua. Er Institut d’estudis aranesi-Acadèmia aranesa dera lengua occitana dejà a hèt fòrça d’aguest ahèr, ac podem veir en vocabulari d’espòrts d’iuèrn o en eth des naues tecnologies. Exemples: múishing, surf dehòrapistes, tamís (ensem de cintes americanes que formen part deth còs d’ua raqueta de nhèu) o byte, pixèl, telepeatge, nòde, etc. Milhor díder notícies fausses que fake news, pr’amor qu’er usatge abusiu d’aguesti estrangerismes pòt trincar era comprension d’un tèxte. Ja ei normau díder selfie en lòc d’autofòto. E atau ne poderíem nomentar un pialèr!!