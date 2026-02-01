Fets. Quinze mesos de silenci
Cap de l’oposició a la Paeria
A Lleida fa temps que alguns confonen governar amb imposar, i dialogar amb callar i esperar que el conflicte s’esgoti sol. Quan això passa, cal tenir memòria. I explicar-la.
30 de juliol de 2024: el PP va advertir del que avui ja ningú pot negar. Davant l’antiga escola de Balàfia, anunciàvem que ja superàvem les 2.000 signatures contra la degradació dels barris i ens posicionàvem clarament contra tres projectes concrets: l’antiga escola de Balàfia, el convent de les Josefines i l’alberg de temporers a l’hotel de l’estació. No pel fons social, sinó per la forma: decisions preses sense consultar els veïns, sense informació prèvia i sense cap procés de participació real. Aquell dia vam denunciar els tics autoritaris de l’alcalde i vam exigir justament el que avui tothom reclama: diàleg i consens amb els grups, el veïnat i el teixit associatiu. I vam anunciar carpes informatives a tots els barris. I les fem.
21 d’octubre de 2024: vam celebrar un acte amb veïns d’Instituts–Escorxador per rebutjar la conversió de les Josefines en un espai per al sensellarisme. El mateix dia, un altre acte amb veïns de Balàfia per rebutjar l’alberg. L’endemà, el PP vam presentar una moció al Ple “contra el model d’inclusió” de la Paeria. I cal recordar-ho bé, perquè alguns avui fingeixen amnèsia: proposàvem crear una taula de treball amb tot el teixit associatiu per consensuar un model d’inclusió social (PSC, Junts i Comú ho van tombar) i exigíem processos reals de participació ciutadana. PSC, ERC, Junts i Comú ho van tombar. Tots. Sense excepció. Avui es queixen que no els agrada el model d’inclusió imposat, unilateral. Doncs que tot Lleida ho sàpiga: fa quinze mesos van votar conjuntament en contra de construir aquest consens. Van votar en contra d’escoltar la gent. El seu model no és la participació; és la imposició. I quan la imposició fracassa, busquen culpables. El PP vam proposar i ens van votar en contra perquè odien tot el que ve del PP. Som els segons més votats a Lleida i anem pel camí de ser els primers.
2025: els fets s’han anat acumulant amb una regularitat gairebé insultant. Nou acte amb veïns de Balàfia el 18 de febrer. Titulars clars. Silenci polític. A l’abril, a través d’un vídeo, ens oposem a l’alberg de temporers a l’hotel de l’estació. La pressió ciutadana obliga el govern a retirar el projecte. No perquè hagin reflexionat, sinó perquè no tenien cap altra sortida.
29 de maig de 2025: nou acte amb veïns i comerciants d’Instituts–Escorxador per dir ben clar que no és ni l’espai ni el model, i que el barri mereix respecte.
18 de desembre de 2025: assistim a una sessió informativa al Centre Cívic de Balàfia que, lluny d’aclarir res, genera encara més dubtes. 23 de desembre de 2025: al Ple de pressupostos, votem en contra perquè diem no a la imposició del model d’inclusió. 28 de desembre de 2025: ho escric clarament a la premsa: “Diem no al Hub Cívic de Balàfia”.
31 de desembre de 2025: anunciem, amb un mes d’antelació per posar el tema sobre la taula, una moció amb dos punts; aturar el projecte i impulsar un nou procés d’informació i participació ciutadana.
7 de gener de 2026: anuncio que adoptaré totes les mesures legals al meu abast per aturar els projectes de Balàfia i les Josefines.
10, 15, 18 i 22 de gener de 2026: reclamem públicament que es doni veu als veïns.
11, 18 i 25 de gener de 2026: ens unim a les manifestacions de Balàfia. Els líders d’alguns grups polítics es dediquen a criticar les manifestacions, a les quals no s’han dignat a assistir ni participar, però sorpresa, persones d’aquests mateixos partits: sí que hi han assistit.
30 de gener de 2026: Ple de la moció. Tots dos punts són rebutjats pels de sempre PSC, ERC i Comú, amb l’abstenció de Junts. I boicotegen el debat de la moció presentant-ne dues de paral·leles que només fan que embrutar el tema, barrejar conceptes i desviar l’atenció. Tots són còmplices.
Això no va d’ideologia. Va de democràcia. Va de decidir si Lleida es governa amb els veïns o contra els veïns. Jo he estat sempre al mateix lloc. Des del primer dia. I continuaré sent-hi. No abandonaré els veïns. I ho aconseguirem! Tic-tac...