Per una igualtat salarial real
Secretària de Treball del PSC de les Comarques de Lleida, Pirineu i Aran
El 22 de febrer, Dia per la Igualtat Salarial, la realitat segueix posant de manifest que la bretxa salarial entre dones i homes continua sent un fet a la nostra província, malgrat els avenços assolits en els darrers anys.
Aquesta desigualtat salarial es fa especialment visible en sectors amb una elevada presència femenina, com els serveis, l’atenció a les persones, el comerç o l’àmbit agroalimentari, en què les condicions laborals i salarials són més precàries.
També persisteix una major concentració de dones en contractes a temps parcial o temporals, sovint vinculats a les responsabilitats de cura, així com una menor presència femenina en llocs de responsabilitat, on es concentren les retribucions més elevades.
Avançar en aquest àmbit és imprescindible per construir un mercat de treball més just, cohesionat i equitatiu a la província de Lleida, així per agafar les dades més recents i actuals: al gener, per exemple, del 2026, eren 9.341 les dones que estaven aturades davant de 6.523 homes, cosa que representa un 17,8% més d’atur femení. Comparant amb desembre del 2025, la bretxa era del 17,2% mentre que al gener va pujar al 17,8%.
Significa que, encara que el nombre total de desocupats només va augmentar en 75 persones, de desembre del 2025 a gener del 2026, l’increment es va concentrar més entre les dones, ampliant la desigualtat a la desocupació. Segons les dades, de cada 10 persones aturades a la província, gairebé 6 són dones, i especialment al món rural. La bretxa de desocupació entre homes i dones a Lleida continua sent un desafiament.
Per revertir aquesta situació, des de la Secretaria de Treball del PSC de les Comarques de Lleida, Pirineu i Aran, es proposen mesures concretes, entre d’altres: transparència salarial a les empreses, programes de formació i reconversió professional, foment del lideratge i l’emprenedoria femenina, així com polítiques de conciliació i responsabilitat compartida i equitativa en l’àmbit familiar.
Com a dones i homes socialistes i progressistes, el nostre objectiu és garantir la igualtat d’oportunitats, reduir la desigualtat de gènere i enfortir l’economia local, assegurant que totes les dones de les terres de Lleida puguin accedir a una feina justa i remunerada equitativament.