Turó de Gardeny: projecte de ciutat
Cap de l’oposició a la Paeria
El Turó de Gardeny és un dels espais més singulars i estratègics de Lleida. La seva situació dominant, el seu valor paisatgístic i la concentració d’equipaments d’interès públic el converteixen en un àmbit clau per a la projecció cultural, social i econòmica de la ciutat. Gardeny és patrimoni, és espai verd i és oportunitat.
Al seu cim s’hi troba el Castell dels Templers, un conjunt monumental de primer ordre que testimonia el passat medieval de la ciutat. Al seu entorn conviuen itineraris saludables, espais esportius, zones verdes i el Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL – Agrobiotech), pol d’innovació vinculat al desenvolupament agroalimentari.
Malgrat aquest potencial, l’estat actual del turó és preocupant. Lluny de consolidar-se com un gran parc urbà de referència, pateix una degradació progressiva derivada de la manca de manteniment sostingut i d’una gestió sense visió global. Edificacions en desús, espais abandonats, brutícia acumulada, grafitis, dèficits d’il·luminació i camins amb el ferm deteriorat projecten una imatge de deixadesa impròpia d’un dels principals actius urbans de Lleida.
Aquesta realitat no és fruit d’una percepció puntual. A la degradació física s’hi afegeixen altres problemes: la presència de pernoctes irregulars, ocupacions d’edificis abandonats i espais amb risc de caiguda genera una sensació d’inseguretat que perjudica els veïns i el conjunt de la ciutat.
Davant d’aquesta situació, cal un canvi d’enfocament. El Turó de Gardeny no és un problema; és una oportunitat desaprofitada. Però abans de projectar grans transformacions de futur, cal frenar la degradació actual i garantir unes condicions mínimes de seguretat, neteja i dignificació.
Per aquest motiu, des del PP Lleida hem presentat una moció amb mesures concretes, immediates i realistes, estructurades en cinc grans blocs.
El primer bloc se centra en la seguretat, la neteja i la convivència. Proposem el tancament perimetral de les zones i edificacions en estat de runa o abandonament per evitar riscos i accessos no autoritzats; una actuació integral de neteja amb un calendari de manteniment; la coordinació amb serveis socials i cossos de seguretat per abordar les situacions de pernocta irregular i ocupacions il·legals; la identificació i correcció de punts amb risc d’accident, i un programa periòdic de retirada de grafitis en espais més visibles.
El segon bloc aborda el manteniment i la millora de l’espai públic. Cal condicionar els camins i itineraris saludables, garantir-ne l’accessibilitat, revisar i ampliar la xarxa d’il·luminació i implantar una senyalització unificada que orienti millor els visitants i posi en valor el conjunt patrimonial i natural. També plantegem actuacions d’adequació paisatgística en zones verdes i esplanades per millorar la percepció urbana.
El tercer bloc aposta per recuperar equipaments i dinamitzar l’activitat. És prioritari rehabilitar el Bike Park amb garanties de seguretat i manteniment, habilitar miradors en punts estratègics i abordar la regularització urbanística del Club de Tir Olímpic dins la planificació municipal.
El quart bloc incideix en la promoció i la posada en valor. Gardeny ha d’estar més ben senyalitzat des dels principals accessos viaris i consolidar-se com a espai patrimonial, esportiu i de lleure. Cal reforçar la projecció cultural i turística del Castell dels Templers, potenciar la visibilitat del PCiTAL com a actiu estratègic i difondre els itineraris, espais de cal·listènia, àrees de pícnic i miradors existents per facilitar-ne l’ús ciutadà.
Finalment, el cinquè bloc aposta per la transparència i la rendició de comptes. Demanem informes detallats sobre l’estat dels talussos, la situació del Museu del Clima, el desenvolupament de l’edifici AgrolivingLab, l’estat de les edificacions en desús i les previsions d’enderrocs. La ciutadania té dret a conèixer la situació real del turó i el grau d’execució dels compromisos municipals.
Aquest debat pren encara més rellevància en el context de la redacció del nou POUM. El planejament futur és important, però no pot ser una excusa per ajornar actuacions urgents en el present. Dignificar avui el Turó de Gardeny és condició indispensable perquè qualsevol projecte de futur sigui creïble i viable.
Gardeny mereix ser un espai viu, segur i orgull de ciutat.