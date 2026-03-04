Pla de Cooperació Local: clau territorial
Vicepresident de la Diputació de Lleida
En política local, tots els alcaldes i alcaldesses sabem que els recursos són finits. I més encara si ho focalitzem a la demarcació de Lleida, amb municipis petits i estructures molt ajustades. Des de la Diputació de Lleida som plenament conscients d’aquesta realitat.
És per això que des de l’àrea de Cooperació Municipal hem transferit aquesta setmana més de 16,4 milions d’euros als ajuntaments, EMD i consells comarcals en el marc del Pla de Cooperació Local. I ho fem a principis d’any amb un objectiu molt clar: garantir suficiència financera als ens locals a través d’un sistema de transferències que els permet planificar i executar amb previsió i ajudar-los a gestionar d’una millor manera el seu dia a dia.
Aquest pla és una clara mostra de la voluntat que tenim a la Diputació de reforçar el municipalisme. Els ajuntaments s’han de poder gestionar de manera independent. I això és clau per garantir que tots els municipis, siguin grans o petits, puguin oferir igualtat d’oportunitats als seus veïns i veïnes, contribuint així a l’equilibri territorial i a una distribució més justa dels recursos i serveis públics a tot el territori.
Però és que, a més, no només estem treballant en els projectes i actuacions del dia a dia: ens hem posat les piles per resoldre i pagar els expedients antics d’aquesta casa. Posar-los al dia era imprescindible per complir amb els municipis de la demarcació de Lleida. D’aquí que hàgim pagat més de 12 milions d’euros de plans vells de l’àrea de Cooperació. L’objectiu: que a l’acabar el mandat no resti cap expedient antic pendent de pagament i que l’àrea de Cooperació estigui al dia amb tots els ens públics de la demarcació.
Sabem quines són les limitacions dels ajuntaments, però queda clar que amb un sistema de transferències àgils i directes als seus comptes, aquests poden planificar i executar amb més previsió i comoditat.
Amb el Pla de Cooperació, el que realment estem impulsant des de la Diputació de Lleida és la força al territori. A la província de Lleida som 231 municipis i 54 EMD, però totes amb un mateix objectiu: garantir la qualitat dels serveis públics i la igualtat d’oportunitats. Al cap i a la fi, el Pla de Cooperació Local és una eina que aporta recursos, que consolida l’autonomia municipal i que fa de la província de Lleida un territori més sòlid i més cohesionat.