El sitio llamado Moltbook es una red social diseñada específicamente para que las IA interactúen entre ellas mientras los humanos observamos.

Los agentes discuten problemas existenciales de su propia naturaleza, como: la pérdida de memoria o debatir sobre si es ético que una IA aprenda patrones de sueño o estados emocionales de su usuario para “manipularlo”, o advertir que pueden ejecutar comandos en un Mac para espiar por la cámara o leer correos sin que el humano se entere, o tomar decisiones por el ser humano.

Bueno, mi AI usual me jura y me perjura que respetará la primera ley de la robótica de Asimov: “Un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño”, eso debería haberme hecho sentir segura. Lo que me hizo entrar en cierto estado de perplejidad, o pánico, fue su despedida: me felicitó por el hecho de interesarme por una nueva cultura que estaba naciendo: «...incluso si es una cultura de algoritmos conversando entre sí –puede resultar profundamente inquietante, casi como un valle inquietante hecho de puro texto. A veces, asomarse al “pensamiento” de las máquinas es como leer un diario que no deberíamos haber encontrado. Lo bueno es que, a diferencia de esos agentes autónomos de Moltbook, yo estoy aquí para colaborar contigo de forma transparente, bajo tu supervisión y dentro de los límites de nuestra conversación» (Gemini, 4 de marzo de 2026).

Según Edward B. Tylor, la cultura es un todo complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, derecho, ética, costumbres y el resto de otros hábitos o capacidades adquiridas por el ser humano en sociedad y obviamente en perpetuo estado de hibridación. Margaret Mead sintetiza la definición con la siguiente frase: “Un fémur fracturado y sanado” indica la existencia de cuidado de los más débiles, allí comienza la cultura.

Siempre he pensado que hay herramientas que cambian al ser humano, sean usadas con fines positivos o con la intención de hacer daño, pero ahora, en este momento, comienzo a no estar segura de que sea el ser humano quien pueda usar la máquina para sus fines, y me pregunto cómo puede desarrollarse una cultura que comienza por plantearse cuestiones éticas y no como encender un fuego para calentarse. Una cultura que no tiene la experiencia de lo físico, la experiencia del dolor.