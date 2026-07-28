El drama sigue tras el fuego

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Cada verano las imágenes vuelven a repetirse. Miles de hectáreas calcinadas, viviendas arrasadas y familias que, en cuestión de horas, ven desaparecer el patrimonio construido durante toda una vida. El problema, además, va en aumento. Solo en 2025 el fuego arrasó 354.793 hectáreas, el peor dato de las últimas tres décadas, y se registraron 63 grandes incendios forestales.

Sin embargo, quienes trabajamos en el sector asegurador sabemos que existe un segundo drama, mucho menos visible, que comienza cuando las llamas ya se han apagado. Es el momento en el que muchas familias descubren que recuperar lo perdido será mucho más complicado de lo que imaginaban.

La primera sorpresa suele llegar cuando preguntan si el Consorcio de Compensación de Seguros cubrirá los daños. La respuesta es no. Los incendios forestales no tienen la consideración de riesgo extraordinario y, por tanto, no están cubiertos por el Consorcio, como sí ocurre con fenómenos como las inundaciones extraordinarias o los terremotos.

Se trata de una de las falsas creencias más extendidas entre los ciudadanos. Existe la percepción de que, ante un desastre natural de esta magnitud, siempre habrá una cobertura pública. Pero la realidad es que la protección depende, en la mayoría de los casos, de contar con una póliza privada que cubra este riesgo.

Y aquí aparece otro error aún más frecuente: pensar que basta con tener un seguro contratado. Desde mi experiencia, el mayor problema no es la ausencia de seguro, sino el infraseguro.

Muchas viviendas llevan años aseguradas sin que se actualicen los capitales contratados. Cuando un incendio provoca una pérdida total, el propietario descubre que la indemnización no alcanza para reconstruir su vivienda porque el valor asegurado ya no refleja el coste real de reposición. En ese momento aparece la regla proporcional y el seguro que parecía suficiente deja de serlo.

También es habitual pensar que siempre será posible reclamar al responsable del incendio. Jurídicamente esa posibilidad existe, pero localizar al causante y que además sea solvente o disponga de un seguro suficiente es, en la práctica, una situación poco frecuente.

Los incendios forestales han dejado de ser un episodio excepcional para convertirse en un riesgo cada vez más recurrente. Precisamente por eso, revisar nuestras pólizas debería formar parte de la prevención, igual que limpiar una parcela o mantener un cortafuegos.

El seguro no puede evitar que se produzca un incendio. Pero sí puede marcar una diferencia enorme en la capacidad de recuperación de quienes lo han perdido todo. Y esa diferencia no depende únicamente de tener una póliza, sino de haber contratado la protección adecuada antes de que sea demasiado tarde.