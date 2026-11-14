Era bibliotèca
Ara que vam a hestejar es 25 ans dera Bibliotèca Generau de Vielha, mès qu’aufrís servici tà tota era Val, ne voi parlar, pr’amor que celebrar un aniversari d’un equipament culturau tostemp ei satisfactòri. Siguec inaugurada eth 25 de noveme de 2001, ath torn d’aguesta data s’an organizat enguan diferentes activitats. Venguíem d’ua petita bibliotèca qu’auie hèt eth sòn servici fòrça ans, dera man dera Caisha de Pensions.
Aguesta ei publica de titolaritat municipau e ei integrada en Sistèma de Lectura Publica de Catalunya, causa que mos permet consultar quinsevolh catalòg de ua auta bibliotèca. Ei un espaci qu’aten as ciutadans per çò que hè as aspèctes culturaus, educatius, de promocion dera lectura e de coesion sociau, pr’amor que son lòcs damb encastres diuèrsi, a on an cabuda bones practiques damb diferentes activitats, conferéncies, exposicions, charrades, clubs, concorsi, etc. Lòcs qu’an evolucionat damb es cambis sociaus, artenhent ua valor sociau. Es professionaus que i son deuant ac an hèt propici e an enriquit de contengut es accions amiades a tèrme. Es recorsi que s’auferissen son plan ampli damb es sues seccions, igualment podem auer un libre enes mans coma un de virtuau, pr’amor qu’auferís connexion a internet. I a servici de prèst e tanben interbibliotecari. Dispausam d’un espaci infantil plan complèt, damb eth cornèr tà interactuar damb es pairs. Autant entàs mainatges coma tàs adults aufrís tot tipe de musica, de vidèos o de DVDs.
E sense desbrembar era seccion damb era colleccion de libres deth país, ena nòsta lengua e ena deth conjunt, occitan. E perqué non, anar-i a liéger era premsa deth dia. Fòrça felicitats, e endeuant!!!