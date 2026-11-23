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“No todos somos iguales”, sentenciaba Pedro Sánchez tras la dimisión de Óscar Puente por los trágicos accidentes ferroviarios que costaron 115 vidas. Es cierto. Es una de las pocas verdades que le hemos escuchado a Sánchez. Si personalizamos en los dos candidatos a la Presidencia del Gobierno de España, las diferencias no pueden ser mayores. Feijóo ha sido un eficaz y honrado gestor en el Insalud y Correos. Ha ganado todas las elecciones a las que se ha presentado, cuatro en Galicia, donde ha gobernado, y las pasadas Elecciones Generales en España. En su trayectoria, ni a él ni a sus más directos colaboradores, les acompaña ni la más mínima sombra de corrupción. Alberto Núñez Feijóo viene a derribar muros y a gobernar para todos los españoles y no solo para los que le voten. Con un proyecto para restaurar el respeto al Estado de Derecho, a las Leyes, a la Constitución, a los Jueces y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Viene a terminar con la polarización política y a recuperar la convivencia ciudadana. Y para defender la unidad y la integridad territorial de España frente a los que quieren romperla desde dentro o invadiendo nuestras fronteras desde fuera.

Pedro Sánchez llegó al Gobierno después de una moción de censura para acabar con la corrupción. Por primera vez no se respetaba al candidato que había ganado las elecciones generales, que fue Feijóo. El “no es no” culminó en un Gobierno que el propio Rubalcaba bautizó como Frankenstein. El Gobierno del Sanchismo, Bildu, Podemos y Golpistas, todos contra el Partido Popular. El Pacte del Tinell se extendió a toda España en forma de un muro con la última finalidad de impedir la alternativa. Y esa sigue siendo la única ambición personalista y desmedida de Sánchez, continuar en el poder a costa de lo que sea. Por eso cuando entre baile y baile, beso y beso, en pleno jolgorio y subasta electoral se le escapa que de una u otra forma va a seguir gobernando, sería bueno que aclarara cómo. Porque a la vista de los precedentes tramposos que le acompañan, es difícil disipar las dudas que suscitan la Ley de Nietos, el voto por correo o el DNI digital. El balance de la España que nos deja Sánchez no puede ser más desolador. La compra de mascarillas contra el COVID, las adjudicaciones de Obras Públicas y las de ADIF son solo un ejemplo de la insaciable codicia fraudulenta del Gobierno de Sánchez, que sin presupuestos y con el gasto público y los impuestos disparados ha actuado con la más absoluta impunidad. Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, Zapatero, David Sánchez y Begoña Gómez, entre otros muchos, están imputados o condenados por la Justicia, y seguirán para siempre en el imaginario colectivo de esta triste etapa de España dividida y enfrentada como nunca.

En el año 2016, y gracias a la inteligente agrupación del voto leridano en torno al PP en la segunda vuelta de las elecciones, conseguí por octava vez un escaño determinante para que gobernara el PP de Rajoy. Desde entonces todos los Diputados al Congreso elegidos por Lleida han apoyado siempre las investiduras de Pedro Sánchez. El Partido Popular de Lleida que dirige con acierto Xavi Palau, y que representa en el Congreso Roger Melero y en el Senado José Ramón Guiu Estopá, hijo del inolvidable Antonio Guiu, merece la confianza para que Lleida participe del cambio que necesita España. Un presidente de Gobierno creíble y serio, solvente, honesto y sobre todo buena persona, Alberto Núñez Feijóo.