La factura d’un any de PPA
responsable nacional del sector Porcí d’Unió de Pagesos
Un any després de la declaració de pesta porcina africana [PPA] en senglars s’ha parlat molt del fet que es trobés al costat del laboratori del Centre de Recerca en Sanitat Animal, a Bellaterra (Vallès Occidental), que, justament, investiga aquest virus. Però, oficialment, l’origen del brot continua sense saber-se, quan és una informació molt important en la lluita per evitar que en sorgeixi un altre.
Pel que fa a l’erradicació del virus, ja fa mesos que es mantenen en el mateix perímetre els positius que es van trobant, les últimes setmanes, només de restes de senglars morts i infectats temps enrere. Tot i la implicació de l’Administració en la contenció del brot, cal posar de manifest la deixadesa de les actuacions pel control de la sobrepoblació de senglars anterior a la PPA, amb més de 24 animals per quilòmetre quadrat quan la densitat hauria de ser de 7 o 8 animals, segons els plans de control poblacionals.
El virus no ha entrat a cap granja de porcs, però els productors n’hem sortit altament perjudicats. Per això, des del primer moment vam demanar mesures de suport per als ramaders, per la davallada de preus i l’augment imparable dels costos de producció. El Govern estatal va anunciar una línia d’ajudes de 10 milions d’euros que, al cap d’un any, encara no s’ha articulat; tan sols ha estat disponible liquiditat limitada i crèdit d’emergència de l’Institut Català de Finances.
Segons els càlculs que hem fet a Unió de Pagesos, l’efecte de la PPA en els ramaders ha comportat des de l’inici del brot una davallada d’ingressos d’uns 1.500 milions d’euros a l’Estat espanyol, i al voltant de 400 milions a Catalunya. En pèrdues, representa uns 1.100 milions a l’Estat i uns 300 milions per als productors catalans i, evidentment, aquestes dades són pitjors per als més propers al focus.
Respecte a les exportacions, en el decurs de l’any s’han anat normalitzant parcialment però encara cal una recuperació plena que, juntament amb una millora dels preus (encara sota costos de producció al novembre), deixin enrere els números vermells del sector.
En la lluita contra la PPA no es pot abaixar la guàrdia. Cal acabar amb tots els porcs senglars de la zona encerclada dels municipis positius i trobar-ne totes les restes, mantenir el tancament i fer seguiment durant un altre any sencer per tornar a ser lliures de PPA. L’Administració hauria d’aprofitar aquesta adversitat i fer una aposta decidida perquè en tot el territori es mantinguessin els nivells de senglars que marca la legislació. Si volem continuar sent competitius en ramaderia, cal un esforç per minimitzar qualsevol risc de malalties animals.