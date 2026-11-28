El miracle de la presa de Rialp
Enginyer jubilat
El 1982 jo era militant de Centristes de Catalunya CC-UCD, on coexistíem dos sectors: l’oficialista, encapçalat pel diputat Manuel de Sarraga, i el crític, encapçalat pel senador Juan Manuel Nadal i el president de la Diputació Jaume Culleré.
Hi va haver un pacte Sarraga/Josep Tuca Mitjana (alcalde de Tiurana), que havia afiliat 400 adults dels dos municipis sota la condició que UCD fes oposició a la construcció de la presa de Rialp, que feia temps que dormia als armaris del Ministeri d’OP.
Adolfo Suárez anuncia la creació del nou partit (CDS) i immediatament tot el sector oficialista de CC-UCD Lleida abandona el partit i s’afilia al CDS. L’endemà proposo a J.M. Nadal que demani reunió amb el llavors Director General d’OH Juan Ruiz.
Viatjàrem a Madrid J.M. Nadal, Culleré i jo: Juan Ruiz ens va rebre amb entusiasme: “Ya era hora de que desde UCD se me solicitase aprobar Rialp, porque hasta ahora desde mi partido me vetaban su aprobación. Voy a terminar el proceso administrativo y os anuncio si podemos someterlo a aprobación en Consejo de Ministros.”
Calvo Sotelo convoca eleccions per al 28 d’octubre: UCD designa cap de llista el lleidatà Landelino Lavilla i ens demana a J.M. Nadal, Jaume Culleré i a mi ser candidats. Nadal i Culleré número 1 i 2 pel Congrés i jo cap de llista pel Senat.
Juan Ruiz m’anuncia que puc divulgar que sotmetrà a Consell de Ministres l’aprovació de la presa de Rialp, ho anunciem i immediatament el cap de llista pel PSC Josep Pau (alcalde d’Arbeca) s’hi posiciona fortament en contra al·legant que la presa de Rialp era d’alt risc, invocant la catàstrofe que havia provocat la ruptura de la presa de Tous. La campanya electoral va vessar en el debat Pau-Tahull en els mitjans i els mítings.
Se celebra el Consell de Ministres el dia 23 d’octubre i no s’aprova Rialp. Truco al Juan Ruiz i em diu: “No ha sido posible aprobarlo porque no ha llegado el Informe de la abogacía del Estado. Quedará en la bandeja de temas que van a aprobación en espera de que llegue dicho Informe. Guardad silencio en espera de que llegue.”
Els dies 7 i 8 de novembre es produeix la gran riada del Segre que al matí del dia 8 arriba a una punta de cabal a Lleida de 2.400 m3/s.
Finalment al Consell de Ministres del dia 29 de desembre del 1992, presidit per Felipe González, ja ha arribat l’Informe de la Abogacía del Estado i “se declara de urgencia la expropiación de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras de la Presa de Rialp, Plan Segre (Lérida)”.
En una visita posterior del ministre d’OP Julián Calvo a Lleida per presentar l’execució de les obres de restauració dels danys de la riuada del 7/8 de novembre, el periodista Aureli Bautista li etziba al ministre: “¿Cómo es que ustedes, que en la campaña electoral se posicionaron férreamente en contra de la construcción de la Presa de Rialp, la acaban de aprobar en reciente Consejo de Ministros?” El ministre truca al seu despatx per esbrinar si és veritat que han aprovat Rialp i li contesten queés cert. Per tant, Rialp és realitat per miracle: un miracle fruit d’haver situat la proposta a la safata del Consell de Ministres més l’oportunitat que l’avinguda catastròfica del 7/8 de novembre va posar en evidència la necessitat d’un embassament de més de 400 hectòmetres cúbics, que lamina avingudes i dona garanties fins a un cert punt als regadius del canal d’Urgell i el Segarra Garrigues. Havia dormit al MOPU més de 5 anys retingut per CC-CD Lleida.
Què hauria passat a la campanya de regadiu del canal Principal d’Urgell 2022/2023, en què es va reduir un 66% a dotació d’aigua de 644 a 183 hm3? Què va permetre salvar els arbres fruiters?
La resposta és clara. Crec que la majoria dels arbres haurien mort.
Tota una història per reflexionar: cal prendre mal per aprendre? Així hem d’anar.