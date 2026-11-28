Se non i sò que i serè lèu!
Queden trenta tres dies tà acabar er an. A dus de Sant Andrèu, prumèr apostòl cridat per Jesús. Ei eth patron de Russia, qu’era glèisa ortodoxa celèbre era sua hèsta eth 13 de deseme, que correspon ath 30 de noveme en calendari julian, Romania a on ei hèsta nacionau en sòn dia e Escòcia, que la celèbre damb balhs tradicionaus (cei-lidhs), gastronomia e activitats culturaus, mès tanben de Salardú e Casau ena nòsta Val d’Aran, ei era hèsta d’iuèrn. Dera de Salardú podem díder qu’ei un temple deth sègle XII-XIII, damb un estil de transicion, elements romanics sustot, mès tanben de gotics. Ei important nomentar era portalèra pera sua beresa, era talha deth Crist de Salardú, ua des òbres mès representatiues deth romanic aranés e er ensem de pintura murau de plan granes dimensions en presbitèri deth sègle XVI. Dera de Casau, damb caracteristiques pariones ara de Salardú, podem destacar ua magnifica batiadèra de marme gris d’iconografia romanica damb relèus simbolics e que se i consèrve ua des casulhes e ua crotz processionau des sègles XVI-XVII plan importantes. En Aran auem diferenti arrepervèris restacats damb aguest personatge, atau n’i a un que ditz “de St. Andrèu enquia Nadau vint-e-tres dies de heired com cau e eth que plan compdarà vint-e-quate que n’i traparà”. Un aute que ditz, “tà St. Andrèu que pòs estacar eth bueu”, en tot hèr referéncia a que s’an acabat es trabalhs de dehòra tath pagés. E deth que ditz, e dilhèu eth mès popular, “tà St. Andrèu, se non i sò que i serè lèu”, donques per ara que non a queigut guaire, era nhèu, quauquarren enes nautades, dilhèu pendent aguesta setmana... la demoram!!!