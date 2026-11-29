Prou barraquisme
Cap de l’oposició a la Paeria
Lleida no es pot permetre mirar cap a una altra banda davant el creixement dels assentaments irregulars i les situacions de barraquisme en diferents punts de la ciutat. No podem acceptar que aquesta realitat es converteixi en part del paisatge urbà, que s’instal·li la sensació d’abandonament i que el govern municipal continuï reaccionant tard, malament i sense una estratègia clara.
El problema existeix, és visible i l’hem denunciat reiteradament. A l’avinguda Tarradellas, al Camí Vell d’Albatàrrec, als marges del riu Segre i al solar situat entre la plaça de Sant Joan i el Canyeret, hi ha situacions que exigeixen una resposta immediata del govern de la Paeria i que posen de manifest la manca de control, de previsió i de política social efectiva.
El que està passant al solar del carrer General, entre la plaça de Sant Joan i el Canyeret, és especialment preocupant. En ple Centre Històric, entorn patrimonial que hauria de ser un orgull per a Lleida, s’ha consolidat una situació de barraquisme amb persones que utilitzen una tanca com a escala per accedir a una construcció improvisada. És una imatge i una situació que no podem tolerar per dignitat humana, seguretat i salubritat.
Però vull deixar una cosa molt clara: darrere de cada assentament hi ha persones. Persones que necessiten una alternativa habitacional, acompanyament social i unes condicions de vida dignes. No es tracta de criminalitzar, sinó d’actuar amb responsabilitat, protegir les persones afectades i garantir que l’espai públic sigui segur i accessible per a tothom.
Això és el que reclamem: una política municipal que combini fermesa, sensibilitat social i capacitat de gestió. Les tres coses són imprescindibles. Qui només parla de control i s’oblida de les persones s’equivoca. Però també s’equivoca qui utilitza la vulnerabilitat social com a excusa per no intervenir i deixa que les situacions s’agreugin.
La realitat de l’avinguda Tarradellas i del Camí Vell d’Albatàrrec demostra que no estem davant d’un únic episodi i cal intervenir. El govern ha de disposar d’un mapa actualitzat de totes aquestes situacions, conèixer-ne la dimensió, identificar les necessitats de les persones que hi viuen i actuar de manera coordinada amb els serveis socials, els cossos de seguretat i la resta d’administracions.
El que no és acceptable és la improvisació permanent. No podem esperar que els veïns denunciïn una situació perquè el govern municipal es decideixi a actuar. No podem esperar que apareguin problemes de salubritat, riscos d’incendi o situacions d’inseguretat per començar a moure fitxa. Cal anticipar-se i donar respostes.
Per això exigim un pla municipal contra els assentaments irregulars i el barraquisme, amb actuacions concretes, calendari, responsables i recursos. Un pla que inclogui inspeccions periòdiques, intervenció social individualitzada, recuperació dels espais degradats i coordinació amb les administracions que tenen competències en habitatge, inclusió i atenció social.
També cal transparència. Els lleidatans tenen dret a saber quina és la situació real, quines actuacions s’han fet i quins resultats s’han obtingut. La ciutadania vol solucions i vol veure que la ciutat té un govern que hi és, que escolta i que actua.
Lleida necessita recuperar l’orgull de ciutat. I això vol dir cuidar tots els barris, tots els carrers i tots els espais públics. Vol dir no resignar-nos a tenir racons abandonats, ni assentaments que es cronifiquen, ni persones vivint en condicions indignes.
Continuaré denunciant aquestes situacions i exigint respostes. Però la meva responsabilitat no és només assenyalar allò que no funciona. També és defensar una manera diferent de governar: amb autoritat, planificació, sensibilitat i resultats.
Lleida no necessita un govern que s’acostumi als problemes. Necessita un govern que els resolgui. No podem normalitzar el barraquisme, no podem abandonar les persones que el pateixen i no podem permetre que cap barri quedi enrere.
Lleida mereix una ciutat ordenada, segura, cohesionada i digna per a tothom. I això no es promet: es treballa i es demostra cada dia.