Un renaixement espiritual?
Dimarts passat ens vam reunir a Barcelona els membres de la Taula de diàleg interconfessional de Catalunya, que agrupa diverses esglésies i confessions cristianes. El tema del diàleg va ser “el renaixement espiritual i l’atracció dels joves per la fe a la societat actual”. Ens va ajudar en la reflexió el filòsof Josep Otón. Copsem que, des de fa uns anys, hi ha un interès creixent per la religió entre els joves. Fenòmens com l’àlbum Lux de Rosalía (que ha inspirat The Mirror maker d’U2), la pel·lícula Los domingos i grans esdeveniments com la vigília de joves amb el Papa Lleó, han posat en relleu una tendència que ja veníem detectant en les nostres esglésies.