El drama persistente

LA SEMILLA DE LA HIGUERA SAGRADA

Título original: The Seed of the Sacred Fig. Año

Cine: Screenbox Lleida.

★★★★✩

Tiene tanto mérito esta película como el hecho del cómo fue rodada, casi en la clandestinidad, por un hombre condenado a ocho años de cárcel y que huyó de su país pero no de sus ideas contra el régimen teocrático iraní al que se enfrenta directamente con este trabajo cinematográfico. La semilla de la higuera sagrada muestra la represión de la dictadura en un lugar donde la mujer está sometida, y que a raíz de la muerte de la joven Mahsa Amini, la juventud, las mujeres, se echaron a la calle demandando libertad a un sistema violento y cerrado en sí mismo. El centro de esta premiadísima película en diferentes certámenes, desde Cannes a San Sebastián, es el de una familia que vive bien porque Iman, marido y padre, va escalando puestos dentro del gobierno llegando a ser juez de instrucción, un hecho que marcará un antes y un después ya que asistimos a la angustia de un hombre que deberá firmar forzosamente sentencias de muerte sin apenas revisión de los casos. Todo aquí son sospechas, inseguridades, opresión, y con el monstruo de una realidad sombría que se va apoderando de la casa y de sus moradores, de una esposa servil y fiel apoyo de un ser turbio que se va acostumbrando a la inhumanidad de su trabajo y de sus superiores, y sus dos hijas adolescentes, mucho más liberadas de las leyes impuestas por el islam y que deciden ayudar a una amiga herida en las manifestaciones estudiantiles.La desaparición de una pistola que le fue entregada a Iman cuando aceptó el cargo abre una fisura en la familia cada vez más grande, más honda, y aquellos dilemas morales que afectaban al individuo pasan a convertirse en un patriarcado feroz, que el miedo va alimentando poco a poco hasta llegar al grado de pura paranoia.El cineasta Mohammad Rasoulof, que también firma el guion, explora a cada uno de los personajes. Se centra en las tensiones y en el drama persistentemente y frontalmente, llegando más allá del relato puramente social en el que inserta imágenes reales de la represión iraní. Tiene ese halo político y cruel, pero también desarrolla un estudio psicológico sobre las personas dentro del ámbito doméstico que traspasa sus propias paredes.Tal vez sus casi tres horas de metraje se adivinen como excesivas si tenemos en cuenta algunas obviedades o momentos que no acaban de encajar con soltura en la trama, pero La semilla de la higuera sagrada es potente y descriptiva, con ese tramo final en un pueblo deshabitado que sirve para dar a entender que el fanatismo provoca un país en ruina moral y una sociedad cada vez más enfrentada a sus opresivas leyes.