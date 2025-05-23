El héroe persistente

Creado: Actualizado:

Estamos ante un espectáculo a gran escala, así de simple. Misión imposible: Sentencia final son casi tres horas de pura adrenalina en el que ese héroe persistente que es Ethan Hunt vuelve a salvar al mundo de una amenaza que esta vez nos llega a modo de un programa de IA y sus logaritmos llamado La Entidad, que amenaza con desplegar y lanzar el armamento nuclear de diferentes países y originar una especie de apocalipsis. Y por si esto fuera poco, también se incluye en la trama a un villano que va por libre y que también nos desea lo peor.

Señalar que esto de Misión imposible viene de una serie televisiva de los 60 que encendió la mecha suena ya a desconocido, aunque la pegadiza música compuesta por el argentino Lalo Schifrin persista como algo identitario, ahora de una saga cinematográfica que ha sido todo un filón para un visionario Tom Cruise metido en el papel de temerario todoterreno en cada entrega, demostrando que aún superando los sesenta se mantiene en plena forma física, por haberse ido restaurando o por su genética, vete a saber. Lo cierto es que sigue dando el pego en esta película que funciona como un reloj de precisión, porque la trama es enrevesada e implica a muchos dentro de situaciones límite y angustiosas que se van sucediendo paralelamente, que te pegan a la butaca entre tiros, detonaciones y un buen número de muertes violentas porque lo exige el guion. Todo es desbordante, con escenas poderosas como la del submarino hundido o la de las avionetas, en las que Hunt demuestra que es invencible salvándose por sus propios medios o con la ayuda de otros en el último segundo.

En Misión imposible: Sentencia final siempre hay alguien del equipo que se queda por el camino. Es el toque emocional pero rápidamente se regresa a la acción, a esa sensación de que todo avanza a contrarreloj, ya sea en túneles con bombas activadas, ya sea en enfrentamientos cuerpo a cuerpo o intentando por milésimas de segundo que el mundo entero no estalle.

Aquí hay fragmentos de varias entregas de la historia de esta multimillonaria saga, de encuentros y desencuentros, de esa maldad que todo lo complica. Suerte que está Ethan Hunt, sus fieles compañeros de viajes suicidas y esas mujeres guerreras a las que nada hace sombra.

Puede que esta octava película sobre misiones imposibles sea la última de la saga, incluso hay un aire de despedida, pero ¿y si una nueva amenaza quiere otra vez acabar con la humanidad? Pues seguramente lo que pasará será que este incombustible personaje con cara y pinta de Tom Cruise vuelva a reunir a su equipo para salvarnos. Tiempo al tiempo.