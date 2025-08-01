Cuando se trata de una casa encantada predominan los sustos. Cuando monstruos con esencia de cl\u00e1sicos o muertos con hambre voraz inundan la pantalla, reconocemos ese terror. Incluso estamos familiarizados con \u00e9l, pero desde el momento en que lo atroz, lo malsano y lo pernicioso sucede desde el \u00e1mbito dom\u00e9stico, de puertas adentro mientras lo cotidiano transcurre con normalidad, el horror ya no es simplemente miedo.. Se convierte en algo escalofriante, estremecedor, porque es una especie de zarpazo a una realidad escondida en mentes enfermas y maliciosas o en obsesiones que llevan a un estado de insania, de trastorno que traspasa los m\u00e1rgenes de esa idea que se tiene del miedo en su estado m\u00e1s simple.. Los hermanos australianos Danny y Michael Philippou ya trascendieron en el g\u00e9nero con H\u00e1blame (2022), una historia tremenda de adolescentes que lograron que el espectador lo pasara realmente mal porque iba dos pasos m\u00e1s all\u00e1 del arquetipo de t\u00edpica y t\u00f3pica pel\u00edcula de terror, para convertirse en algo angustiante y poco convencional. Ahora nos presentan Devu\u00e9lvemela, y demuestran que no necesitan demasiadas herramientas para contarnos una trama atroz partiendo de un acto de buena fe, de algo que merecer\u00eda un elogio como es el hecho de que dos hermanos sin padres puedan tener una madre de acogida que cuide de ellos hasta que el mayor llegue a la mayor\u00eda de edad y pueda obtener la tutela de su hermana, que tiene graves problemas visuales.. Esa madre en la que han confiado los servicios sociales es dulce, despreocupada y aparentemente alegre, con sus rarezas y singular extravagancia, aunque no acabe de superar la muerte accidental de una hija adolescente.. Es ah\u00ed donde los Philippou comienzan a tejer esa tela de ara\u00f1a que mezclar\u00e1 la normalidad con la pesadilla, y m\u00e1s a\u00fan cuando aparece un extra\u00f1o ni\u00f1o que vaga por la casa con mirada ausente y muy proclive a autolesionarse \u2014la pel\u00edcula contiene un par de escenas terribles, verdaderamente escalofriantes y dif\u00edciles de soportar protagonizadas por \u00e9l-, y por si fuera poco, esa mujer, esa cuidadora de seres desvalidos, guarda un terrible secreto vinculado a una naturaleza de madre obcecada que la conduce a mostrar su perfil m\u00e1s oscuro, un personaje que moldea a la perfecci\u00f3n la actriz Sally Hawkins con expresiones y hechos que hielan la sangre.. Devu\u00e9lvemela es terrible porque inquieta y mucho. Porque no se apoya en el terreno de lo fant\u00e1stico. Porque perturba por su atm\u00f3sfera cargada de malicia, de la misteriosa y terrible capacidad humana para, consciente o inconscientemente, convertirse en monstruos de carne y hueso.