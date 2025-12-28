Escenas familiares

Creado: Actualizado:

Película capitular dividida en tres historias en torno a encuentros familiares. La primera, la de dos hermanos que visitan después de largo tiempo a su padre, que vive en un lugar alejado y donde Tom Waits aparece aparentemente necesitado de todo, vistiéndolo todo con aire de desafección. La segunda, la de una madre, escritora de best-sellers que espera a sus dos hijas radicalmente opuestas en la visita anual para tomar té y pastas; y la tercera, la de una hermana y su hermano mellizo que recorren la ciudad en auto para reencontrarse con un tiempo familiar ahora ya estancado en un apartamento vacío.

Tres tramas enmarcadas en algún lugar de Estados Unidos, en Dublín y en París, en las que da la sensación de no suceder nada aunque, con sutileza, Jim Jarmusch entra en las sensaciones de cada personaje, en sus verdades y en sus mentiras que resbalan en un tiempo casi estático. Más que palabras, son gestos. Lo que no se dice, lo que se elude. Por ello, los actores se enfrentan lejos de los recursos que ofrecerían las palabras para brillar en lo mínimo, en lo silencioso.

En Father Mother Sister Brother, ganadora del León de Oro en Venecia, no existen enfrentamientos. Hay sosiego incluso en lo emocional. Es como si los años hubiesen enseñado a Jarmusch a relajarse, a lo contemplativo, hilvanando detalles que se repiten en cada una de las historias como los relojes Rolex, la importancia del agua o la palabra Villanadie, como un hilo que las une casi como una marca de autor.

Lograr la simpleza de reunir a familias que poco o nada tienen que decirse más allá de algún tópico para justificarse ante situaciones desangeladas e incómodas ante la figura del padre o la madre, seres con la experiencia suficiente para conocer el estado de las cosas, lo que son sus hijos, cómo son ellos mismos en su propia existencia, verdadera o fingida. Tal vez, en el tercer capítulo es en el que se muestra más sinceridad. Se quieren sin fingimiento, unidos por unos padres que murieron de un modo trágico. Su cercanía al recuerdo, y en esas fotografías y documentos que siempre serán un misterio.

Jarmusch, desde sus primeros trabajos como Extraños en el paraíso o Bajo el peso de la ley, y siguiendo con Mystery Train, Noche en la Tierra o Paterson, posee un estilo casi poético de la cotidianeidad. Personajes capaces de interesarnos porque son singulares dentro de lo común, porque donde parece que nada sucede, todo fluye, profundizando en estéticas y en una original narrativa, enseñándonos cosas sobre esos bichos raros que, aunque creamos que no, también somos nosotros mismos.